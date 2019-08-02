Стала известна дата выхода 3 части бурятской криминальной драмы «Решала. Нулевые»



Трейлер к новому кино опубликовали в YouTube.



Действия в фильме разворачиваются в 2008 году.



- Старинные друзья Костя и Завгар придумывают не совсем легальные схемы заработка. Деньги приходят легко и также легко уходят. Кажется, что этот успех будет вечен. Но на каждого найдётся свой капкан, особенно если хочется ещё больше денег. Костя затевает большую игру, которая может стоить и ему, и Завгару свободы, дружбы и даже самой жизни, - говорится в описании к фильму.







Роль Завгара исполнит Моисей Куртанидзе. В фильме в главных ролях зрители увидят также Чингиза Аздаева, Жаргала Бадмацыренова, Евгения Аёшина, Вячеслава Ширяева, Бэлика Дамбаева, Олега Петелина, Максима Сорочинского, Александру Чубыкину.



Режиссёры и сценаристы фильма - Жаргал Бадмацыренов и Александр Кузьминов. Одним из авторов сценария, продюсером является Евгений Замалиев.





Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля стало известно о том, что известный в Бурятии кинорежиссёр и продюсер (фильмы «Чайник», «Решала», «Улан-Удэнцы», «Эластико»), в прошлом КВНщик Евгений Замалиев борется с тяжелой болезнью – врачи диагностировали у него рак костей (остеосаркома). Благодаря помощи неравнодушных людей на лечение кинорежиссёру удалось собрать четыре миллиона рублей.



Зрители с нетерпением ждут выхода новой части бурятской криминальной драмы. Они уже успели оценить трейлер к боевику.



«Ну, ребята, сильно, мощно», «Дождались наконец-то! Отлично!», «Ждём ждём», «Фильм будет бомба!!! Ждём...», - написали подписчики Константина Озерова.



В 2017 году бурятский фильм «Решала-2»

В 2017 году бурятский фильм «Решала-2» стал последним окупившимся в прокате российским фильмом. Режиссёром картины стал Роман Асхаев, главные роли сыграли Александр Фролов, Моисей Куртанидзе и Константин Озёров. Тогда фильм посмотрели в 60 городах России и 40 Казахстана.







Третья часть бурятской криминальной драмы «Решала. Нулевые» выйдет на широкие экраны 5 декабря 2019 года. Об этом сообщил на своей странице исполнитель главной роли кинокартины Константин Озеров.