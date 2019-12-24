Продажу снюсов в Бурятии могут запретить до нового года

Совфед просит правительство принять соответствующее постановление до принятия законов
23 декабря сенатор от Бурятии, бывший глава республики Вячеслав Наговицын сообщил в соцсетях, что продажу снюса могут запретить уже до нового года. Такое постановление предложили принять правительству России на заключительном в этом году пленарном заседании Совета Федерации.
- Совет Федерации принял обращение к правительству России о приостановлении оптовой и розничной торговли сосательной и жевательной никотиносодержащей бестабачной продукции. Такой закон внесён в Государственную думу, но в силу длительности процедуры закон может быть принят только на весенней сессии, что недопустимо долго. Поэтому сенаторы, обращаясь к правительству, предлагают принять постановление правительства и приостановить розничную и оптовую продажу так называемых никпэков до принятия законов, - написал Наговицын.
Он отметил, что вопрос с употреблением школьниками снюса резонансный и уже всполыхнул всю страну.
- Надеемся, что правительство сможет оперативно до нового года принять такое постановление и защитить в первую очередь детей от внезапно накрывшего нашу страну зла, - поведал сенатор.
Как сообщал «Байкал-Daily», оптовую и розничную продажу снюсов и любой аналогичной по воздействию на организм продукции запретят в Бурятии. Поручение разработать соответствующий указ минздраву республики дал
Алексей Цыденов на заседании консультативного совета женщин при главе Бурятии.
В настоящее время среди детей и подростков активно распространяются пакетики, жвачки, конфетки или пастилки без табака, но пропитанные никотином - неофициально их называют снюсами. Популярность этих и других бестабачных смесей, содержащих серьёзные дозы никотина, среди школьников и подростков растёт благодаря привлекательной упаковке и удобству использования - его употребление почти незаметно для окружающих. Снюсы продаются на переменах возле школ и в других местах.
Совфед просит правительство принять соответствующее постановление до принятия законов
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