Предновогодняя меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ









Гостиница Бурятия (ул. Коммунистическая, 47а)





20 - 22 декабря 2019

Есть классика, которая никогда не выйдет из моды, есть ультрамодные варианты. В любом случае, все шубки и головные уборы очень высокого качества.Фабрика стремится к тому, чтобы меховая мода была доступной. Поэтому для покупателей всегда найдется выгодное предложение.Выставка напрямую от производителя - это возможность приобрести меховое изделие действительно высокого качества! И что важно - настоящие изделия именно этой фабрики приобрести можно только на официальной ярмарке.