Предновогодняя меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

«Кировская меховая фабрика» предлагает огромный выбор изделий из самых разных видов меха
Есть классика, которая никогда не выйдет из моды, есть ультрамодные варианты. В любом случае, все шубки и головные уборы очень высокого качества.
Фабрика стремится к тому, чтобы меховая мода была доступной. Поэтому для покупателей всегда найдется выгодное предложение.
Выставка напрямую от производителя - это возможность приобрести меховое изделие действительно высокого качества! И что важно - настоящие изделия именно этой фабрики приобрести можно только на официальной ярмарке.
Гостиница Бурятия (ул. Коммунистическая, 47а)
20 - 22 декабря 2019
«Кировская меховая фабрика» предлагает огромный выбор изделий из самых разных видов меха
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