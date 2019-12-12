Перевозки в поезде Иркутск – Улан-Батор выросли на 17%
С января по ноябрь в поезде Иркутск – Улан-Батор проехались 26,7 тыс. человек. Это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (22,8 тыс. человек), сообщает пресс-служба ВСЖД.
Существенный рост отмечается в перевозках вагонами класса «Люкс». За 11 месяцев в них проехало на 65,2% пассажиров больше, чем за тот же период 2018 года (2,8 тыс. пассажиров в 2019 г., 1,7 тыс. пассажиров в 2018 г.).
В купейных вагонах перевезено 23,9 тыс. пассажиров, что на 13,3% больше прошлогоднего показателя.
Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам. В настоящее время в составе поезда курсируют пять купейных вагонов и один вагон класса «Люкс».
Пассажиры поезда Иркутск – Улан-Батор всё чаще выбирают люкс
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