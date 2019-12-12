Ввоз пиротехники в регионы ДФО вырос вдвое

Таможенники озвучили некоторые итоги уходящего года



Более 32,2 млн штук пиротехнических изделий ввезено с начала 2019 года в Дальневосточный регион. Это почти в два раза больше ввезённой пиротехники за весь 2018 год - 18,7 млн штук, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.



Ввоз фейерверков, сигнальных ракет и прочей пиротехники физическими лицами для личного пользования запрещён, так как данные товары не относятся к товарам для личного пользования.



Юридические лица могут ввозить пиротехнические изделия при наличии разовых лицензий, выдаваемых федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Это связано с тем, что пиротехнические изделия включены в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники.



Пересылка пиротехнических изделий в посылках запрещена, так как «взрывчатые вещества, взрывные устройства, средства взрывания» включены в перечень товаров, ограниченных к перемещению через таможню.

