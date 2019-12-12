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Для ликвидации отходов Байкальского ЦБК выбрали нового подрядчика

Для ликвидации отходов Байкальского ЦБК выбрали нового подрядчика
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
АО «Росгеология» так и не представила технологии по утилизации отходов

Утилизацией отходов Байкальского ЦБК займётся компания «ГазЭнергоСтрой». Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РИА Новости. Власти региона отказались от услуг прошлого подрядчика – АО «Росгеология», и совместно с министерством природных ресурсом России выбрали в ноябре нового подрядчика.

— Когда была утверждена программа охраны озера Байкал, очень многие организации бросились делать проекты по утилизации отходов Байкальского ЦБК и созданию вблизи города Байкальска зоны рекреации. Но по разным причинам ни один не подошёл. В 2017 году правительством Российской Федерации было поручено задачу по утилизации отходов БЦБК выполнять АО «Росгеология». Руководство компании активно взялось за работу, но технология, которую предлагалось использовать, Генпрокуратура признала небезопасной, - сообщил РИА Новости Сергей Левченко.

По словам губернатора, сейчас оформляется постановление правительства России, до середины декабря решение будет принято, также будет утверждена стоимость и технология утилизации.

Росгеология с 2017 года так и не предоставила технологию по уничтожению отходов БЦБК и целый ряд документов. В октябре председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить эффективность расходования средств на очистку Байкала.



Байкальский ЦБК
 
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