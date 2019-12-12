АО «Росгеология» так и не представила технологии по утилизации отходов
Утилизацией отходов Байкальского ЦБК займётся компания «ГазЭнергоСтрой». Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РИА Новости. Власти региона отказались от услуг прошлого подрядчика – АО «Росгеология», и совместно с министерством природных ресурсом России выбрали в ноябре нового подрядчика.
— Когда была утверждена программа охраны озера Байкал, очень многие организации бросились делать проекты по утилизации отходов Байкальского ЦБК и созданию вблизи города Байкальска зоны рекреации. Но по разным причинам ни один не подошёл. В 2017 году правительством Российской Федерации было поручено задачу по утилизации отходов БЦБК выполнять АО «Росгеология». Руководство компании активно взялось за работу, но технология, которую предлагалось использовать, Генпрокуратура признала небезопасной, - сообщил РИА Новости Сергей Левченко.
По словам губернатора, сейчас оформляется постановление правительства России, до середины декабря решение будет принято, также будет утверждена стоимость и технология утилизации.
Росгеология с 2017 года так и не предоставила технологию по уничтожению отходов БЦБК и целый ряд документов. В октябре председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить эффективность расходования средств на очистку Байкала.
Для ликвидации отходов Байкальского ЦБК выбрали нового подрядчика
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
АО «Росгеология» так и не представила технологии по утилизации отходов
Новая техника поможет более оперативно организовать процесс сбора и вывоза мусора
Работодатель указал, что ищет только девушку, причём определённого возраста
Разрешить круглосуточную торговлю предлагают лишь в центральной части города
Предпринимателя оштрафовали
Закон вступит в силу через полгода
В ярмарке приняли участие все 11 регионов Дальнего Востока, в том числе и Бурятия
Бизнес, 10.12.2019
Сегодня рептилию фотографировали для объявления на продажу
Бизнес, 09.12.2019
Вход на ледовую площадку, выигранную в конкурсе NIVEA, бесплатный
Бизнес, 07.12.2019
7 декабря 2004 года создано акционерное общество «ТГК-14»
Нарушения выявили на аукционе на капремонт крыши спортзала
Рабочие рудника «Черемшанский» встревожены увольнениями
Земельный участок для пилорамы захватили самовольно
Открытие отеля «Грин Флоу Байкал» ожидается в 2021 году
Жалоба поступила на Дирекцию по паркам