Сергей Домшоев пробудет под домашнем арестом до 5 декабря
Суд продлил срок ареста застройщику «сиротских» домов в Сотниково Сергею Домшоеву. Под домашним арестом он пробудет до 5 декабря, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе в Советского районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Домшоев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Предприниматель обвиняется в хищении более 195 млн рублей, потраченных на строительство 254 домов.
Бизнесмен являлся застройщиком домов для детей-сирот в Сотниково. Жильё в «Молодёжном» оказалось непригодно для проживания. Дома кривые, гниющие изнутри, покрытые плесенью и грибком. Многие сироты покинули дома из-за невозможных условий проживания.
Этой весной в эфире телеканала «Россия 24» вышла передача Эдуарда Петрова, посвящённая этим проблемным домам. Тогда же журналисту удалось пообщаться с Домшоевым, где он заявил, что ему не стыдно за построенные дома.
Кроме того, этим летом суд признал Сергея Домшоева банкротом.
Как сообщал «Байкал-Daily», также фигурантом по этому делу проходит замминистра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко. Ему предъявили обвинение за превышении должностных полномочий. Но в отличии от предпринимателя, Рыбальченко заключён под стражу и находится в СИЗО. Накануне ему также продлили арест до начала декабря.
Застройщику «сиротских» домов в Бурятии продлили домашний арест
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