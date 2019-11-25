В Бурятии на директора предприятия ЖКХ возбудили семь уголовных дел

Бухгалтерия компании по указке директора направляла минимальные суммы на исполнение судебных решений



В Заиграевском районе Бурятии директор МУП ЖКХ «ТЭК «Ключевское» осуждён за злостное неисполнение судебных решений.



Директор ресурсоснабжающей организации, обеспечивающей многоквартирные дома и организации в селе Татарский ключ теплом и горячим водоснабжением, создавал видимость исполнения судебных решений в пользу компании «Читаэнергосбыт», сообщили в УФССП по Бурятии.



Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, а также на вынесенное постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства, поступающие от потребителей, бухгалтерией компании по указанию директора на исполнение судебных решений направлялись минимальные суммы.



Это послужило основанием для привлечения к уголовной ответственности. По нескольким преступным фактам директор предприятия стал фигурантом сразу семи уголовных дел. В дальнейшем все дела были объединены в одно производство.



- После выполнения всех необходимых следственных действий, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом было направлено по подсудности. Заиграевский районный суд назначил подсудимому выплату штрафа в размере 40 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.



