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В Бурятии на директора предприятия ЖКХ возбудили семь уголовных дел

В Бурятии на директора предприятия ЖКХ возбудили семь уголовных дел
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Бухгалтерия компании по указке директора направляла минимальные суммы на исполнение судебных решений

В Заиграевском районе Бурятии директор МУП ЖКХ «ТЭК «Ключевское» осуждён за злостное неисполнение судебных решений.

Директор ресурсоснабжающей организации, обеспечивающей многоквартирные дома и организации в селе Татарский ключ теплом и горячим водоснабжением, создавал видимость исполнения судебных решений в пользу компании «Читаэнергосбыт», сообщили в УФССП по Бурятии.

Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, а также на вынесенное постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на денежные средства, поступающие от потребителей, бухгалтерией компании по указанию директора на исполнение судебных решений направлялись минимальные суммы.

Это послужило основанием для привлечения к уголовной ответственности. По нескольким преступным фактам директор предприятия стал фигурантом сразу семи уголовных дел. В дальнейшем все дела были объединены в одно производство.

- После выполнения всех необходимых следственных действий, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным актом было направлено по подсудности. Заиграевский районный суд назначил подсудимому выплату штрафа в размере 40 тысяч рублей в доход государства, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.

уголовное дело ЖКХ
 
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