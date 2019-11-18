Нелегальные фирмы незаконно выдают потребительские займы
Банк России в третьем квартале 2019 года выявил в Бурятии 11 нелегальных финансовых организаций. Из них семь организаций незаконно выдавали потребительские займы населению, не имея свидетельства или лицензии Банка России. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Нацбанка Бурятии.
Нелегалы действуют вне закона, поэтому могут использовать недобросовестные, а иногда даже криминальные схемы. Например, выдают деньги под высокие проценты, применяют методы запугивания и угроз при взыскании долгов.
Кроме того, три организации незаконно использовали в своём наименовании словосочетание «микрокредитная компания». Маскируясь под МФО, они вводили в заблуждение потенциальных заемщиков.
В целом в Сибири в третьем квартале раскрыта деятельность 166 нелегальных участников финансового рынка. Кроме «чёрных кредиторов», выявлены незаконные ломбарды и финансовые пирамиды.
- По сравнению со вторым кварталом количество выявленных нелегальных участников финансового рынка выросло на 20%. С прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, которые действуют в каждом регионе Сибири. Они позволяют комплексно и эффективно бороться с нелегальными участниками финансового рынка на местах, – отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Андрей Шепелев.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверить участника финансового рынка в реестрах и справочниках финансовых организаций на официальном сайте Банка России.
Сообщить о нелегальных финансовых организациях можно с помощью раздела «Анонимное информирование» на сайте Банка России или обратившись в интернет-приёмную.
В Бурятии снова выявили нелегальные финансовые организации
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