В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, перед 173 работниками обособленного подразделения ООО «Северстрой» в городе Гусиноозёрск образовалась задолженность по заработной плате за август-сентябрь 2019 года в сумме 4,6 млн рублей.
ООО «Северстрой» в октябре текущего года снято с регистрационного учёта в налоговом органе на территории Бурятии. Юридическое лицо – ООО «Северстрой» зарегистрировано в Республике Северная Осетия – Алания, город Владикавказ.
- Прокуратурой Бурятии с участием Гусиноозёрской межрайонной прокуратуры проведён выездной приём граждан, организовано взаимодействие с прокуратурой Республики Северная Осетия – Алания, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Прокуроры встретились с работниками угольного предприятия, разъяснили положения трудового законодательства, основания выплаты заработной платы при сокращении численности штата работников, право на получение компенсации в связи с её задержкой, приняли заявления.
Генеральному директору ООО «Северстрой» внесено представление об устранении нарушений закона.
На сегодня задолженность по заработной плате погашена в полном объёме.
Проведение надзорных мероприятий продолжено.
В Бурятии предприятие погасило долг в 4,6 млн по зарплате
Бизнес, Фото:
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