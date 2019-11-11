В кафе в Бурятии обнаружили 50 кг мяса без документов

Нарушители привлечены к административной ответственности



В Северобайкальске привлечены к административной ответственности должностное лицо ООО «Байкал-Ланч» и ИП Асатрян, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания.



В двух кафе хранилось 48,5 килограмма мясной продукции без ветеринарных документов, что не позволяет идентифицировать продукцию, установить её качество и безопасность.



Это является нарушением закона. В отношении должностного лица организации и индивидуального предпринимателя вынесены постановления о назначении административного наказания, сообщает пресс-служба управления Росспотребнадзора по Бурятии и Иркутской области.

