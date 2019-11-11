Нарушители привлечены к административной ответственности
В Северобайкальске привлечены к административной ответственности должностное лицо ООО «Байкал-Ланч» и ИП Асатрян, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания.
В двух кафе хранилось 48,5 килограмма мясной продукции без ветеринарных документов, что не позволяет идентифицировать продукцию, установить её качество и безопасность.
Это является нарушением закона. В отношении должностного лица организации и индивидуального предпринимателя вынесены постановления о назначении административного наказания, сообщает пресс-служба управления Росспотребнадзора по Бурятии и Иркутской области.
В кафе в Бурятии обнаружили 50 кг мяса без документов
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