Уроженец Иркутска напечатал на 3D-принтере дом в Дубае

Площадь уникального дома – более 600 кв. метров



Уроженец Иркутска Никита Чен-Юн-Тай по заказу властей Дубая напечатал на 3D-принтере уникальный дом площадью более 600 кв. м. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Forbes.



Власти Дубая, которые планируют нарастить долю напечатанных на 3D-принтерах зданий до 25% к 2030 году, заинтересовались проектом предпринимателя весной.



«Дальше всё развивалось стремительно: мне оплатили перелёт и проживание, потом мы заключили контракт на печать двухэтажного дома, а дальше начался долгий процесс расчетов, согласований и самого строительства», — вспоминает Чен-Юн-Тай.



Дубайский проект Apis Cor длился около года. За это время Чен-Юн-Тай с командой из четырёх человек успел напечатать и разрушить тестовые миниатюры углов здания и придумать уникальные бетонные «чернила», устойчивые к землетрясениям и высокой влажности. Печать итогового здания заняла 500 часов машинного времени. Проект принёс Чен-Юн-Таю миллион долларов и новых заказчиков — например, киностудию Orwo из Луизианы, которая хочет печатать в 3D декорации для фильмов, отмечает Forbes.



