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В Бурятии пекари не соблюдают правила личной гигиены

В Бурятии пекари не соблюдают правила личной гигиены
Бизнес, 
По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия

Управление Роспотребнадзора по Бурятии выявило нарушения требований по соблюдению правил личной гигиены на предприятиях по производству хлебобулочных изделий.

Также в пекарнях не соблюдались условия хранения продовольственного сырья; на предприятиях торговли – условия хранения хлеба. По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

За 10 месяцев 2019 года лабораторными методами исследовано 279 проб хлебобулочной продукции.

По результатам проведённых исследований по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям и на содержание ГМО, продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов, не выявлено.

По физико-химическим показателям содержания массовой доли влаги, кислотности и пористости хлебной продукции не соответствовали требованиям нормативной технической документации 12 проб (4,3%).

хлебо-булочные изделия Роспотребнадзор
 
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