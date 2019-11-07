По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия
Управление Роспотребнадзора по Бурятии выявило нарушения требований по соблюдению правил личной гигиены на предприятиях по производству хлебобулочных изделий.
Также в пекарнях не соблюдались условия хранения продовольственного сырья; на предприятиях торговли – условия хранения хлеба. По установленным нарушениям приняты меры административного воздействия, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
За 10 месяцев 2019 года лабораторными методами исследовано 279 проб хлебобулочной продукции.
По результатам проведённых исследований по санитарно-химическим, микробиологическим, радиологическим показателям и на содержание ГМО, продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов, не выявлено.
По физико-химическим показателям содержания массовой доли влаги, кислотности и пористости хлебной продукции не соответствовали требованиям нормативной технической документации 12 проб (4,3%).
В Бурятии пекари не соблюдают правила личной гигиены
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Замену дверей на объекте культурного наследия провели без разрешения
В городе также избавляются от аэрографии
Бок о бок с журналистами сотрудникам филармонии придётся жить несколько лет
Некачественной молочной продукцией оказались товары известных торговых марок
Третий по популярности запрос – бухгалтер
Наказали «Национальную службу взыскания»
Мальчик провалился в колодец, играя в пейнтбол на полигоне бизнесмена
Бывшие жильцы дома, расположенного на месте будущего строительства, спорят в суде
Предприятие производит протезы для взрослых и детей
Нарушения выявила прокуратура
На производстве трудились 17 иностранцев
Осуждённые смогут работать на новой работе
Разрешительные документы уже получены
На предприятии не были установлены сроки выплаты заработной платы
Бизнес, 05.11.2019
Юридическое лицо оштрафовали