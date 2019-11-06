На производстве трудились 17 иностранцев
В пригороде Иркутска сотрудники полиции возбудили 6 дел об административных правонарушениях в отношении предполагаемого организатора незаконной деятельности на одном из строительных предприятий региона.
Накануне на основании публикации в СМИ сведений о несанкционированной свалке вблизи посёлка Урик, сотрудники полиции проверили одну из строительных фирм. Там был выявлен ряд нарушений, в числе которых организация производства древесного угля, привлечение к трудовой деятельности 17 иностранцев.
На территории базы также обнаружили лесоматериал различных пород неизвестного происхождения. Из незаконного оборота изъято свыше полутора тонн лома металла.
В отдел полиции доставлен предполагаемый организатор нелегальной деятельности - 52-летний директор этой фирмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области поймали незаконного производителя древесного угля
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