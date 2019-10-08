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В Улан-Удэ возобновили прямые рейсы в Таиланд

В Улан-Удэ возобновили прямые рейсы в Таиланд
Экономика,  Фото:pixabay.com
Прямые рейсы в Таиланд возобновляются спустя пять лет

Генеральный директор аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ Евгений Сивцов на своей странице в Facebook сообщил, что после пятилетнего перерыва возобновляются прямые рейсы в Таиланд из Бурятии.

- Авиакомпания Nordwind и туристическая компания Pegas с 11 января открывают чартерную программу на Пхукет. Мы договорились с компанией «Пегас» держать цену на уровне туров из Иркутска и, надеюсь, они содержат слово, - написал Евгений Сивцов.

Он отметил, что теперь жителям республики не придётся «зимой портить себе впечатления после тропического отдыха в Таиланде, проблемами и мыслями по прилёту в Иркутск: «А как теперь добраться до Улан-Удэ?»

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2014 году «Пегас Туристик» отменил чартеры из Улан-Удэ в Таиланд. Туристам возвращали деньги за купленные путёвки, либо предлагали вылет из другого города.

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