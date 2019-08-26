Все за шубой: в Улан-Удэ пройдёт большая меховая ярмарка от производителя

28 августа – 1 сентября «Бурятия» ул. Коммунистическая 47-А
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Кировская меховая фабрика – это гарант качества, признанный миллионами покупателей. На выставке представлено огромное количество шубок, полушубков и головных уборов из разнообразных видов меха: лиса, норка, нутрия, мутон, французский кролик. В качестве отделки используется рекс, блюфрост, норка и лиса.
Самый шикарный выбор шуб предлагается из норки – шикарно лёгкого, тёплого, красивого и приятного на ощупь меха. Норковые шкурки достаточно большие по площади, носкость выше среднего (при правильной эксплуатации – до 10 сезонов). Прекрасно поддается норка и окрашиванию, при этом не теряются товарные свойства.
Из самых актуальных искусственных цветов считаются фуксия, коралл, изумруд, индиго. Как определить, окрашена шкурка или нет, ведь иногда разобраться в натуральных или ненатуральных оттенках достаточно сложно?
Нужно развернуть шкурку и посмотреть, какого цвета кожа. Если она совпадает с расцветкой меха, значит, это окрашенный материал, если обычного телесного, значит, натуральная неокрашенная.
Кировская меховая фабрика располагает собственными зверохозяйствами, на которых выращивается норка всевозможных окрасов. Самыми популярными и востребованными являются:
• махагон (бордово-коричневый оттенок), ореховый, капучино (кофе с молоком), мокко (светло-кофейный);
• белоснежный, молочный, колотый лёд (белый с лёгким голубоватым оттенком);
• пудровый (бело-розовый);
• русская голубая, сапфир (голубовато-серый), топаз (голубовато-зелёный), серебро (бело-серый), Арктика (сине-фиолетовый);
• графитовый, мокрый асфальт (чёрно-серый), сканблек (оттенок сырой нефти).
В каталоге Кировской меховой фабрики шубки всевозможных оттенков, которые подойдут и блондинкам, и брюнеткам, и шатенкам.