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В Баргузине открылся супермаркет «Титан»

В Баргузине открылся супермаркет «Титан»
Бизнес,  Фото:Титан
Это уже 58-й магазин торговой сети

Сегодня, 21 января, прошло торжественное открытие первого супермаркета «Титан» в Баргузинской долине и 58-го по всей сети. Новый современный магазин открылся в Баргузине.

- Для жителей Улан-Удэ мы открыли много супермаркетов «Титан», но Бурятия - это не только Улан-Удэ, и жители районов также должны совершать покупки в современных, удобных магазинах самообслуживания. Сегодня мы открываем свой первый магазин в прекрасной Баргузинской долине, - сказал в приветственном слове руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний.



Супермаркет соответствует требованиям современной торговли и будет работать по стандартам сети удобных магазинов «Титан». Покупателей ждут акции и скидки.
В супермаркете будет работать бонусная карта «Счастье есть», которая начисляет бонусы с каждой покупки, один бонус равен одному рублю.

В «Титане» покупатели всегда смогут приобрести качественные продукты российского и импортного производства, а также продукцию фабрики «Селенга», рыбозавода «Байкал» и «Кондитерских историй».

- Мы всегда с особым уважением относимся к товаропроизводителям из Бурятии, предоставляем лучшие места на полках и здесь в Баргузине мы готовы продавать продукцию местных производителей - хлеб, полуфабрикаты. В этом магазине создано 15 рабочих мест, мы обеспечиваем своих сотрудников полным социальным пакетом, достойной заработной платой. В добрый путь, магазин в Баргузине! - сказал Вадим Бредний.

Титан супермаркет
 
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