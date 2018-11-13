На базе в Улан-Удэ торговали сомнительными семенами



Госинспекторы Россельхознадзора выявили нарушения на торговой базе в Улан-Удэ. На улице Воровского, 50 хранили и продавали подкарантинную продукцию, о прибытии которой в Управление не было извещено: ИП Этагорова хранила семена в ассортименте и ООО «Дунай» продавала сухофрукты, овощи и фрукты в ассортименте.



Согласно закону «О карантине растений» граждане и юридические лица обязаны немедленно извещать надзорный орган о доставке товара, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.



Индивидуальной предпринимательнице и должностному лицу организации выданы предостережения, установлена административная ответственность.

