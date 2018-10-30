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Айдаев требует признать Бато Очирова банкротом

Айдаев требует признать Бато Очирова банкротом
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Бывший мэр подал заявление в Арбитражный суд

Экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев требует признать известного бурятского предпринимателя, бывшего депутата Народного Хурала Бурятии Бато Очирова банкротом. Соответствующее заявление поступило от Айдаева в Арбитражный суд Бурятии 26 октября. Сумма задолженности Очирова перед бывшим мэром города пока неизвестна.

Как сообщал «Байкал-Daily», это уже не первая попытка признания Бато Очирова несостоятельным. В 2017 году Арбитражный суд уже отказал в аналогичных требованиях компании «СибТрейд». Фирма подала заявление в связи с тем, что возглавляемое Очировым ООО «Икат-плюс» не выплатила 5,9 млн рублей за поставку нефтепродуктов.

ООО «Икат-плюс», некогда один из лидеров в дорожном строительстве Бурятии, было признано банкротом ещё в 2016 году. На Бато Очирова возбуждалось уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам и задолженности по налогам в 12 млн рублей. Летом 2018 года уголовное дело было прекращено в связи «с деятельным раскаянием» и выплатой долгов перед работниками.

Ни Бато Очиров, ни Геннадий Айдаев не смогли попасть в новый созыв Народного Хурала.

банкротство
 
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