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Для прекращения уголовного дела депутат в Бурятии деятельно раскаялся

Для прекращения уголовного дела депутат в Бурятии деятельно раскаялся
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Гендиректор «Икат-плюс» Бато Очиров не платил зарплату и НДФЛ

В сентябре прошлого года в связи с возмещением причинённого бюджету ущерба было прекращено уголовное дело генерального директора ООО «Икат-плюс», депутата Народного Хурала Бато Очирова.

Как сообщал «Байкал-Daily», зимой 2016 года на владельца обанкротившейся фирмы было возбуждено уголовное дело по двум статьям. По данным следствия, он не рассчитывался с работниками, несмотря на то, что деньги на счетах общества были.

А также обвиняемый в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента. Не перечислил в бюджет 12 миллионов рублей налога на доходы физических лиц с зарплат выплаченных работникам организации, уточняют в Следкоме республики.

- После изобличения Очиров принял меры к возмещению ущерба, причинённого бюджету в полном объёме. По результатам расследования уголовное преследование за совершение налогового преступления было прекращено в связи с деятельным раскаянием. По данному уголовному делу также обеспечена выплата задолженности по заработной плате работникам организации, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.   
 
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