Организации Бурятии приглашают на конкурс детского туризма

Объявлен всероссийский конкурс «Лучшие региональные практики развития детского туризма»



Организации Бурятии приглашаем принять участие во всероссийском конкурсе «Лучшие региональные практики развития детского туризма». Цель конкурса – развитие сферы детского туризма, повышение социального статуса организаторов программ детского туризма, создание каталога для тиражирования лучших практик в этой сфере.



Конкурс организован Российским государственным университетом туризма и сервиса и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Приём заявок будет осуществляться до 1 ноября.



Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте cultinfo.ru.

