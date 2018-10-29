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Организации Бурятии приглашают на конкурс детского туризма

Организации Бурятии приглашают на конкурс детского туризма
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Объявлен всероссийский конкурс «Лучшие региональные практики развития детского туризма»

Организации Бурятии приглашаем принять участие во всероссийском конкурсе «Лучшие региональные практики развития детского туризма». Цель конкурса – развитие сферы детского туризма, повышение социального статуса организаторов программ детского туризма, создание каталога для тиражирования лучших практик в этой сфере.

Конкурс организован Российским государственным университетом туризма и сервиса и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Приём заявок будет осуществляться до 1 ноября.

Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте cultinfo.ru.
туризм
 
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