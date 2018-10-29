Объявлен всероссийский конкурс «Лучшие региональные практики развития детского туризма»
Организации Бурятии приглашаем принять участие во всероссийском конкурсе «Лучшие региональные практики развития детского туризма». Цель конкурса – развитие сферы детского туризма, повышение социального статуса организаторов программ детского туризма, создание каталога для тиражирования лучших практик в этой сфере.
Конкурс организован Российским государственным университетом туризма и сервиса и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Приём заявок будет осуществляться до 1 ноября.
Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте cultinfo.ru.
Организации Бурятии приглашают на конкурс детского туризма
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