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Владимир Путин рассказал о Ледовом дворце в Бурятии

Владимир Путин рассказал о Ледовом дворце в Бурятии
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Он поставил проект Ледового дворца в пример другим регионам

Президент Владимир Путин на международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава» в Ульяновске упомянул Ледовый дворец, который появится в Бурятии. Путин отметил, что этот проект является одним из хороших примеров государственно-частного партнёрства, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 

В работе форума принял участие также глава Бурятии Алексей Цыденов и министр спорта и молодёжной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов.

В своём выступлении президент акцентировал внимание на том, что федеральные, региональные, муниципальные власти должны создать все условия для развития массового спорта, обеспечить доступность спортивных сооружений и сделать удобной для занятий спортом инфраструктуру как крупных, так и малых населённых пунктов.

- Важно эффективнее задействовать потенциал государственно-частного партнёрства, причём как при возведении объектов спорта, так и в ходе их дальнейшей эксплуатации… Хороший пример здесь – проекты, намеченные в этом году на Алтае, в Татарстане, а также запланированный Ледовый дворец в Бурятии, способный дать импульс развитию инфраструктуры всей республики, - заявил президент Российской Федерации.





Глава Бурятии отметил, что строительство Ледового дворца – важный для республики проект.

- В связи с тем, что президент в очередной раз обратил внимание на наш Ледовый дворец, вопрос финансирования строительства точно будет решён. Формат концессии, по которой предполагается строительство Ледового дворца, признан одним из перспективных в целом в России. Напомню, что концессия предполагает участие концессионера как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации. Содержание объекта полностью ложится на плечи концессионера. При этом предоставляются бесплатные, так называемые, социальные часы, - сказал Алексей Цыденов.

Крытую ледовую арену планируется построить в Улан-Удэ на территории Физкультурно-спортивного комплекса. Ориентировочная стоимость объекта составит 1,4 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей - из федерального бюджета и 200 млн рублей - из средств частного инвестора.

Инвестор предлагает строить Ледовый дворец с учетом требований регламента Высшей хоккейной лиги: на 2,1 тысячи зрительских мест, с двумя ледовыми полями (основным размером 61 на 30 м и тренировочным – 45 на 20 м).

Начать строительство объекта планируют в 2019 году, ввести в эксплуатацию - в 2021 году. Новый формат государственно-частного партнерства – концессии - предполагает, что затраты на эксплуатацию полностью лягут на концессионера при условии выделения бесплатных часов для занятия спортом всех жителей города.
Путин ледовый дворец
 
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