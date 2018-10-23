В партии крупы обнаружили сорняк
Специалистами Россельхознадзора Бурятии в крупах, представленных для сертификации с отправкой в Монголию, обнаружены карантинные объекты.
В партии гречневой крупы весом больше 479 кг, произведённой в Алтайском крае, выявлен вредитель - гречиха татарская. Это сорняк, который засоряет пропашные и зерновые культуры, снижает урожай и затрудняет уборку.
Заражённая продукция, принадлежащая ИП Шагдарова, сертификации не подлежит, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Из Бурятии в Монголию не смогли вывезти небезопасную гречку
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