Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, который запрещает рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ
Речь идёт о поправках в закон «О рекламе», сообщает «Газета.Ру».
Закон запрещает рекламировать написание не только дипломных работ, но и других работ, необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся. В пояснительной записке к проекту закона указывалось, что такая реклама стимулирует потребительский спрос, а это, в свою очередь, снижает качество подготовки обучающихся.
Запрет рекламы написания квалификационных работ приведет к тому, что образовательные учреждения смогут «объективно оценивать качество освоения обучающимися образовательных программ», говорится в документе.
Госдума запретила рекламу написания дипломных работ
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