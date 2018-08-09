Он использовал растительную подстилку
Сотрудник Братского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора досмотрел импортную подкарантинную продукцию, поступившую из Казахстана в Братск. Во время проверки выявили нарушение законодательства в области карантина растений: предприниматель перевозил 136 тонн арбузов в двух вагонах на подстилке из растительного материала.
В соответствии с фитосанитарными требованиями при ввозе плодов и овощей на территорию Российской Федерации запрещается использовать подстилку из материалов растительного происхождения.
Государственным инспектором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ с наложением штрафа на сумму 500 рублей, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Братске бизнесмена оштрафовали за арбузы из Казахстана
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