В Братске бизнесмена оштрафовали за арбузы из Казахстана

Бизнес, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Он использовал растительную подстилку



Сотрудник Братского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора досмотрел импортную подкарантинную продукцию, поступившую из Казахстана в Братск. Во время проверки выявили нарушение законодательства в области карантина растений: предприниматель перевозил 136 тонн арбузов в двух вагонах на подстилке из растительного материала.



В соответствии с фитосанитарными требованиями при ввозе плодов и овощей на территорию Российской Федерации запрещается использовать подстилку из материалов растительного происхождения.



Государственным инспектором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ с наложением штрафа на сумму 500 рублей, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

