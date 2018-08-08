90% турбаз на Байкале в Бурятии загрязняют окружающую среду

Прокуратура назвала турбазы, нарушающие требования закона
Генпрокуратура России и Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура подвели итоги проверки по поручению президента страны Владимира Путина по вопросам оказания негативного воздействия на окружающую среду Байкальской природной территории.
В основном, байкальские территории загрязняют турбазы, не соблюдающие требования природоохранного законодательства.
- Проведёнными в первом полугодии 2018 года проверками в центральной экологической зоне байкальской природной территории республики установлен факт повсеместного нарушения природоохранного законодательства. Более, чем на 90 % объектов размещения туристов, действуют с нарушениями и оказывают негативное воздействие на окружающую среду, - сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Только в Кабанском, Прибайкальском и Баргузинском районах Бурятии зарегистрировано 179 турбаз. В границах центральной экологической зоны на территориях Северо-Байкальского района и городе Северобайкальск расположено 16 туристических баз.
Установлены факты самовольного занятия земельных участков, нарушения их разрешённого использования, строительства, реконструкции объектов в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы, использования питьевых скважин в отсутствие лицензий на пользование недрами и санитарно-эпидемиологических заключений, захламления отходами земельных участков и другие нарушения.
- В судебном порядке к объектам размещения туристов предъявляются требования как о запрете определённых видов деятельности до устранения нарушений законодательства, так и о сносе объектов, возведённых на самовольно занятых земельных участках, не предоставленных в установленном порядке, - уточняют в прокуратуре.
На сегодня на территории республики в сфере туризма выявлено более 120 нарушений, для устранения которых внесено свыше 20 представлений, в суды республики направлено 25 исковых заявлений, в том числе о сносе незаконных построек, возбуждено 65 дел об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения внесённых представлений 31 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, требования 9 исков удовлетворены судами, вынесено 20 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, назначено штрафов на общую сумму 784 тысячи рублей.
Северобайкальским межрайонным природоохранным прокурором с владельцев туристических объектов взыскано 145 тысяч рублей ущерба, причинённого загрязнением почвы. Кроме того, удалось отсудить строительство пяти временных зданий на территории природного заказника «Фролихинский» и сохранить одно из северных лежбищ байкальской нерпы.
Баргузинский районный суд запретил работу отеля «Лукоморье», принадлежащего гражданину КНР.
Также суд приостановил деятельность туристической базы «Кумуткан», расположенной в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии. Однако владелец добровольно сделал дополнительные эвакуационные выходы на каждом этаже двух корпусов и здании обслуживающего персонала. Кроме того, прекращена эксплуатация третьего этажа жилого корпуса.
Владельцы гостевого дома «Тэнгэри», базы отдыха «Байкальская солянка», гостевых домов «Маяк», «Горячий ключ» в судебном порядке понуждены к устранению допущенных нарушений.
В течение всего туристического сезона проверочные мероприятия продолжаются, заключают в прокуратуре.
90% турбаз на Байкале в Бурятии загрязняют окружающую среду
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