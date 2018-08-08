Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Августа

07 Августа

Популярное

90% турбаз на Байкале в Бурятии загрязняют окружающую среду

90% турбаз на Байкале в Бурятии загрязняют окружающую среду
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru. из архива
Прокуратура назвала турбазы, нарушающие требования закона

Генпрокуратура России и Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура подвели итоги проверки по поручению президента страны Владимира Путина по вопросам оказания негативного воздействия на окружающую среду Байкальской природной территории.

В основном, байкальские территории загрязняют турбазы, не соблюдающие требования природоохранного законодательства.

- Проведёнными в первом полугодии 2018 года проверками в центральной экологической зоне байкальской природной территории республики установлен факт повсеместного нарушения природоохранного законодательства. Более, чем на 90 % объектов размещения туристов, действуют с нарушениями и оказывают негативное воздействие на окружающую среду, - сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Только в Кабанском, Прибайкальском и Баргузинском районах Бурятии зарегистрировано 179 турбаз. В границах центральной экологической зоны на территориях Северо-Байкальского района и городе Северобайкальск расположено 16 туристических баз.

Установлены факты самовольного занятия земельных участков, нарушения их разрешённого использования, строительства, реконструкции объектов в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы, использования питьевых скважин в отсутствие лицензий на пользование недрами и санитарно-эпидемиологических заключений, захламления отходами земельных участков и другие нарушения.

- В судебном порядке к объектам размещения туристов предъявляются требования как о запрете определённых видов деятельности до устранения нарушений законодательства, так и о сносе объектов, возведённых на самовольно занятых земельных участках, не предоставленных в установленном порядке, - уточняют в прокуратуре.

На сегодня на территории республики в сфере туризма выявлено более 120 нарушений, для устранения которых внесено свыше 20 представлений, в суды республики направлено 25 исковых заявлений, в том числе о сносе незаконных построек, возбуждено 65 дел об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения внесённых представлений 31 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, требования 9 исков удовлетворены судами, вынесено 20 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности, назначено штрафов на общую сумму 784 тысячи рублей.

Северобайкальским межрайонным природоохранным прокурором с владельцев туристических объектов взыскано 145 тысяч рублей ущерба, причинённого загрязнением почвы. Кроме того, удалось отсудить строительство пяти временных зданий на территории природного заказника «Фролихинский» и сохранить одно из северных лежбищ байкальской нерпы.

Баргузинский районный суд запретил работу отеля «Лукоморье», принадлежащего гражданину КНР.

Также суд приостановил деятельность туристической базы «Кумуткан», расположенной в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии. Однако владелец добровольно сделал дополнительные эвакуационные выходы на каждом этаже двух корпусов и здании обслуживающего персонала. Кроме того, прекращена эксплуатация третьего этажа жилого корпуса.

Владельцы гостевого дома «Тэнгэри», базы отдыха «Байкальская солянка», гостевых домов «Маяк», «Горячий ключ» в судебном порядке понуждены к устранению допущенных нарушений.

В течение всего туристического сезона проверочные мероприятия продолжаются, заключают в прокуратуре.
Байкал прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На предприятиях Бурятии хранили заражённую древесину
На предприятиях Бурятии хранили заражённую древесину
Бизнес, 08.08.2018
В отношении должностных лиц возбуждены административные дела
На двух предприятиях Улан-Удэ хранили заражённую древесину
На двух предприятиях Улан-Удэ хранили заражённую древесину
Бизнес, 08.08.2018
В пиломатериалах нашли живых личинок усачей
На иркутском предприятии нашли заражённую древесину
Бизнес, 07.08.2018
В ней были живые личинки еловых усачей
В Иркутской области продавали просроченное молоко и сливки
В Иркутской области продавали просроченное молоко и сливки
Бизнес, 07.08.2018
Виновному назначили штраф 10 тысяч рублей
Улан-удэнский аэропорт брал лишние деньги
Улан-удэнский аэропорт брал лишние деньги
Бизнес, 03.08.2018
УФАС обязало улан-удэнский аэропорт пересчитать стоимость пропусков
В Иркутске закрыли не готовый к пожарам ТЦ «Арена»
Бизнес, 03.08.2018
Торговый центр «Арена» в Иркутске закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности
В Улан-Удэ оштрафовали микрофинансовую организацию
В Улан-Удэ оштрафовали микрофинансовую организацию
Бизнес, 02.08.2018
Управлением Роспотребнадзора возбудило дело об административном правонарушении на ООО Микрокредитная компания «Байкалмикрофинанс»
На БЦБК обещают ликвидировать 160 тысяч кубометров чёрного щелока
Бизнес, 02.08.2018
АО «Росгеология» в рамках рекультивации отходов Байкальского ЦБК намерено ликвидировать черный щелок, опасное вещество, которое сосредоточено в картах-накопителях отходов комбината
Байкальская вода продаётся по всей Корее
Байкальская вода продаётся по всей Корее
Бизнес, 02.08.2018
Байкальской водой торгуют 16 тысяч южнокорейских магазинов. ВИДЕО
В Улан-Удэ работодатели заманивают к себе печеньками
В Улан-Удэ работодатели заманивают к себе печеньками
Бизнес, 02.08.2018
Наиболее дальновидные работодатели фокусируются не только на росте бизнеса, но и на повышении качества жизни сотрудников

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^