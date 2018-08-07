В Иркутской области продавали просроченное молоко и сливки

Бизнес, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Виновному назначили штраф 10 тысяч рублей



Инспектор ветеринарного надзора провёл проверку незаконной реализации молочной продукции на территории Тайшетского района. В ходе проверки обнаружили, что молоко и сливки продавали с просроченной декларацией о соответствии и без маркировок.



Виновное лицо привлечено к административной ответственности. Назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

