В Улан-Удэ работодатели заманивают к себе печеньками

Наиболее дальновидные работодатели фокусируются не только на росте бизнеса, но и на повышении качества жизни сотрудников



Аналитики HeadHunter проанализировали предложения о работе, размещённых на hh.ru в первом полугодии в Улан-Удэ, и выяснили, что число вакансий, в которых компании предлагали потенциальным сотрудникам фрукты/печенье/конфеты, за год выросло на 110%.



Конкуренция за квалифицированных специалистов с высоким профессиональным потенциалом и развитыми soft skills с каждым годом усиливается. Всё чаще работодатели в борьбе за персонал используют не только привычные инструменты для повышения лояльности к HR-бренду – «белую» заработную плату, бонусы и премии, социальный пакет, но и привлекают соискателей дополнительными «опциями». В их числе – компенсация затрат на спорт или проезд, возможность изучения иностранных языков и т.п.



Чаще всего упоминания про фрукты/печенье/конфеты в офисе встречались в вакансиях для представителей туризма, гостиниц, ресторанов (44% от всех подобных упоминаний в первом полугодии), производства (19%), продаж (13%). Также баловать вкусностями работодатели готовы начинающих специалистов (13%) и административный персонал (13%).



Если посмотреть на отраслевую принадлежность компаний, то подобную заботу о сотрудниках чаще склонны проявлять работодатели из области гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга, а также розничной торговли.



- Наиболее дальновидные работодатели (те, у кого есть долгосрочная HR-стратегия) фокусируются не только на росте эффективности бизнеса, но и на повышении качества жизни сотрудников. Помогая людям развиваться в профессиональной сфере и в личной жизни (в семье, в спорте, в поддержании здорового образа жизни и т.д.), работодатели получают более лояльных, заинтересованных и, главное, мотивированных сотрудников. Разумеется, не все компании готовы заниматься комплексным улучшением качества жизни работников, однако, всегда можно начать с малого. Важно, чтобы такие инициативы соответствовали запросам сотрудников: например, сельскохозяйственным рабочим предложили более удобную рабочую одежду и места для питания, а digital маркетологам – доступ к международной онлайн-библиотеке и корпоративный фитнес-трекер. И то, и другое положительно сказывается как на производительности, так и на вовлеченности сотрудников, - прокомментировала Нина Осовицкая, руководитель Центра консалтинга и развития HR-бренда клиентов HeadHunter.



