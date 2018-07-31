31 Июля

30 Июля

Популярное

В Бурятии дорогу строят так, что люди не смогут открыть ворота

В Бурятии дорогу строят так, что люди не смогут открыть ворота
Бизнес,  Фото:ОНФ
Также люди жалуются на постоянную пыль

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии выявили нарушения при проведении ремонта автомобильной дороги в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района. Жители посёлка жалуются, что подрядчик не выполняет работы, указанные в смете. В связи с этим в некоторых местах после укладки дорожного полотна жители не смогут открыть ворота на улицу, так как они будут они будут ниже уровня асфальта.

Общественники выехали на место, встретились с представителями подрядчика, а также местными жителями. Заказчиком ремонта является администрация муниципального образования «Саганнурское», цена контракта составила более 15,6 млн руб. В смете был указан перечень работ, включая демонтаж асфальтового покрытия и бордюрного камня, а также транспортировку отходов на расстояние 60 км. Но в ходе осмотра было установлено, что по одной стороне улицы разборку старого асфальтового полотна не произвели. 




Кроме того, оказалось, что дорога имеет большое количество канализационных люков, которые ранее были под асфальтом и теперь их необходимо будет поднять на уровень с дорогой. Но в смете эти работы не заложены, управляющая компания и ресурсоснабжающая организация отказываются брать на себя такие расходы, поэтому вопрос кто это будет делать, не решён.

На месте ремонта не установлены дорожные знаки, что создаёт опасность для участников движения. Поливка дороги не проводится, жители жалуются на постоянную пыль. 




Кроме того, наблюдается отставание от графика, согласно которому, асфальтирование должно быть проведено в июле, но сейчас строительство всё ещё находится на стадии подготовительных работ.

- Основной причиной всех выявленных нарушений является отсутствие проекта на ремонт дороги. Например, проблема с канализационными люками возникла лишь после того, как сняли старый асфальт. А также стоит отметить слабый контроль со стороны администрации поселка, – пояснил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Бурятии Максим Киреенко. – В контракте указано более 200 нормативных актов, но не все из них соблюдаются. При подготовке к ремонту не были обследованы коммуникации, неизвестно в каком состоянии они находятся и когда потребуют ремонта, они могут находиться в ветхом состоянии и в скором времени потребуют ремонта и вскрытия нового дорожного полотна. Оценку состояния сетей нужно было провести до начала ремонта дороги.




По всем выявленным нарушениям будет направлен запрос в министерство транспорта Бурятии для принятия мер, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии. 


дорожный ремонт ОНФ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дорогу строят так, что люди не смогут открыть ворота
В Бурятии дорогу строят так, что люди не смогут открыть ворота
Бизнес, 31.07.2018
Также люди жалуются на постоянную пыль
«Рубин» расстанется с Владимиром Гранатом
«Рубин» расстанется с Владимиром Гранатом
Бизнес, 31.07.2018
Защитник сборной России, уроженец Улан-Удэ Владимир Гранат может покинуть Казань
Правительство Бурятии и ФАС договорились о взаимодействии
Правительство Бурятии и ФАС договорились о взаимодействии
Бизнес, 30.07.2018
Подпись со стороны ФАС поставил замруководителя Анатолий Голомолзин
В Бурятии регистрируют фирмы в системе «Меркурий»
Бизнес, 30.07.2018
Право доступа получили 907 хозяйствующих субъектов
В кафе Улан-Удэ готовили из мяса без маркировки
В кафе Улан-Удэ готовили из мяса без маркировки
Бизнес, 30.07.2018
На свинине не было маркировки
Пилорама в Бурятии работала с нарушениями
Бизнес, 30.07.2018
В дело вмешалась прокуратура
«Абсолют» подарил сертификаты на отдых
«Абсолют» подарил сертификаты на отдых
Бизнес, 30.07.2018
Торговая группа «Абсолют» не перестаёт радовать своих покупателей. На днях стали известны имена победителей по акции «Ты выбираешь – Где отдыхаешь!»
Молочную продукцию Бурятии проверяют на фальсификат
Молочную продукцию Бурятии проверяют на фальсификат
Бизнес, 30.07.2018
Пробы изучат на наличие опасных веществ
Грандиозная меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ
Грандиозная меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ
Бизнес, 30.07.2018
Кировская меховая фабрика приезжает в город с новой коллекцией меховых изделий. Мероприятие пройдёт с 1 по 12 августа в Художественном музее им. Сампилова ул. Куйбышева 29
В Бурятии фирма «пролетела» с аукционом из-за ошибки
В Бурятии фирма «пролетела» с аукционом из-за ошибки
Бизнес, 28.07.2018
На аукционе разыгрывалась закупка комплектов искусственных покрытий футбольных полей с ценой контракта в 14,3 млн
Лучшим гостиницам на Байкале будут вручать «Зелёные звёзды».
Лучшим гостиницам на Байкале будут вручать «Зелёные звёзды».
Бизнес, 27.07.2018
Такая награда добавит престижа заведению и будет привлекать туристов.
В Бурятии инвестор планирует построить две фабрики и гостиницу
В Бурятии инвестор планирует построить две фабрики и гостиницу
Бизнес, 27.07.2018
Крупный проект планируется в приграничном Кяхтинском районе. ФОТО
Магазин в Иркутске продавал продукты с нарушениями
Магазин в Иркутске продавал продукты с нарушениями
Бизнес, 27.07.2018
Возбуждено два административных дела
В Улан-Удэ отметили День торговли
В Улан-Удэ отметили День торговли
Бизнес, 26.07.2018
Сегодня, 26 июля, в театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню работника торговли

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^