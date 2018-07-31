В Бурятии дорогу строят так, что люди не смогут открыть ворота

































Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии выявили нарушения при проведении ремонта автомобильной дороги в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района. Жители посёлка жалуются, что подрядчик не выполняет работы, указанные в смете. В связи с этим в некоторых местах после укладки дорожного полотна жители не смогут открыть ворота на улицу, так как они будут они будут ниже уровня асфальта.Общественники выехали на место, встретились с представителями подрядчика, а также местными жителями. Заказчиком ремонта является администрация муниципального образования «Саганнурское», цена контракта составила более 15,6 млн руб. В смете был указан перечень работ, включая демонтаж асфальтового покрытия и бордюрного камня, а также транспортировку отходов на расстояние 60 км. Но в ходе осмотра было установлено, что по одной стороне улицы разборку старого асфальтового полотна не произвели.Кроме того, оказалось, что дорога имеет большое количество канализационных люков, которые ранее были под асфальтом и теперь их необходимо будет поднять на уровень с дорогой. Но в смете эти работы не заложены, управляющая компания и ресурсоснабжающая организация отказываются брать на себя такие расходы, поэтому вопрос кто это будет делать, не решён.На месте ремонта не установлены дорожные знаки, что создаёт опасность для участников движения. Поливка дороги не проводится, жители жалуются на постоянную пыль.Кроме того, наблюдается отставание от графика, согласно которому, асфальтирование должно быть проведено в июле, но сейчас строительство всё ещё находится на стадии подготовительных работ.- Основной причиной всех выявленных нарушений является отсутствие проекта на ремонт дороги. Например, проблема с канализационными люками возникла лишь после того, как сняли старый асфальт. А также стоит отметить слабый контроль со стороны администрации поселка, – пояснил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Бурятии Максим Киреенко. – В контракте указано более 200 нормативных актов, но не все из них соблюдаются. При подготовке к ремонту не были обследованы коммуникации, неизвестно в каком состоянии они находятся и когда потребуют ремонта, они могут находиться в ветхом состоянии и в скором времени потребуют ремонта и вскрытия нового дорожного полотна. Оценку состояния сетей нужно было провести до начала ремонта дороги.По всем выявленным нарушениям будет направлен запрос в министерство транспорта Бурятии для принятия мер, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.