На свинине не было маркировки
В рамках профилактики африканской чумы свиней провели внеплановую выездную проверку ООО «Экспотара», осуществляющего деятельность в сфере общественного питания в Октябрьском районе Улан-Удэ.
В ходе проверки кафе установлен факт хранения и переработки 9, 606 килограмма свиных антрекотов без маркировки: отсутствовала информация о производителе мяса, дате производства, условиях хранения и сроках годности. Это не позволяет определить безопасность продукции и является нарушением Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Продукцию без маркировки запрещено пускать в оборот.
В отношении должностного лица ООО «Экспотара» возбуждено дело об административном правонарушении с наложением штрафа. Свинина отправлена на ответственное хранение. Если владелец не представит соответствующие документы в определённые госинспектором сроки, свиной антрекот будет утилизирован, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В кафе Улан-Удэ готовили из мяса без маркировки
Бизнес, Фото:
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