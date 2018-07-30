В кафе Улан-Удэ готовили из мяса без маркировки

Бизнес, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

На свинине не было маркировки



В рамках профилактики африканской чумы свиней провели внеплановую выездную проверку ООО «Экспотара», осуществляющего деятельность в сфере общественного питания в Октябрьском районе Улан-Удэ.



В ходе проверки кафе установлен факт хранения и переработки 9, 606 килограмма свиных антрекотов без маркировки: отсутствовала информация о производителе мяса, дате производства, условиях хранения и сроках годности. Это не позволяет определить безопасность продукции и является нарушением Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Продукцию без маркировки запрещено пускать в оборот.



В отношении должностного лица ООО «Экспотара» возбуждено дело об административном правонарушении с наложением штрафа. Свинина отправлена на ответственное хранение. Если владелец не представит соответствующие документы в определённые госинспектором сроки, свиной антрекот будет утилизирован, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

