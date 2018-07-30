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Молочную продукцию Бурятии проверяют на фальсификат
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Пробы изучат на наличие опасных веществ

Специалисты ветеринарного контроля Управления Россельхознадзора на станции Улан-Удэ отобрали 8 проб молочной продукции отечественного производства на обнаружение вредных и опасных веществ, а также на выявление фальсифицированной продукции.

Пробы отправлены на экспертизу в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. Каждый акт отобранной пробы занесён в информационную базу «Меркурий».

По мере проведения лабораторных исследований результаты будут занесены в «Меркурии». В случае выявления положительных проб информация поступит в информационную систему «СИРАНО» в течение 24 часов, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
молоко
 
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