Грандиозная меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

Более 1000 свежих шуб, только что отшитых вятскими мастерами, будет презентовано жителям города. Будет действовать летняя акция.
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Любое изделие можно приобрести со скидкой, для этого нужно взять промо-код на сайте Кировской Меховой Фабрики.
Что отличает Кировскую Меховую Фабрику
Прежде всего, это качественное российское сырьё, используемое для пошива шуб. Шкурки приобретаются на зверохозяйстве «Вятка», располагающегося в кировской области пгт. Зониха. Местный климат и многолетний опыт специалистов, позволяет выращивать норку с исключительным по потребительским свойствам мехом.
Стоить отметить высокую плотность меха (большое количество ворсинок на один квадратный сантиметр шкурки), что даёт высокую износостойкость изделия. Плюсом шубка будет хорошо держать тепло и не даст промерзнуть её обладательнице в зимнюю стужу. Конечно же, качественный мех очень красиво переливается на солнце.
Высококлассные специалисты фабрики в совершенстве владеют разными техниками кроя, что даёт возможность предлагать покупателям шубы прямого, поперечного, комбинированного или кроя в роспуск шубы.
Будет представлено много новинок сезона, также модели уже ставшие классикой, которые не выйдут из моды никогда.
Полный размерный ряд (от 40 – 60), позволит подобрать изделие по размеру абсолютно любой представительнице прекрасного пола. А цветовая гамма порадует самых смелых покупательниц.
Роскошная норка, недорогая нутрия, экстравагантная лисица – здесь каждая найдёт шубку по душе и по карману.
Пошив на заказ
Любую шубку можно заказать индивидуально, связавшись со специалистами на фабрике, либо оставив заявку прямо на выставке. В течение двух недель заказ отшивается, затем высылается почтой покупателю. Перед отправкой обязательно согласовываются детали, делается подробный фото и видео отчёт готового изделия.