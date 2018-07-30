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Грандиозная меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ

Грандиозная меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ
Бизнес, 
Кировская меховая фабрика приезжает в город с новой коллекцией меховых изделий. Мероприятие пройдёт с 1 по 12 августа в Художественном музее им. Сампилова ул. Куйбышева 29

Более 1000 свежих шуб, только что отшитых вятскими мастерами, будет презентовано жителям города. Будет действовать летняя акция.

Летние скидки 20%

Любое изделие можно приобрести со скидкой, для этого нужно взять промо-код на сайте Кировской Меховой Фабрики.

Что отличает Кировскую Меховую Фабрику

Прежде всего, это качественное российское сырьё, используемое для пошива шуб. Шкурки приобретаются на зверохозяйстве «Вятка», располагающегося в кировской области пгт. Зониха. Местный климат и многолетний опыт специалистов, позволяет выращивать норку с исключительным по потребительским свойствам мехом.

Стоить отметить высокую плотность меха (большое количество ворсинок на один квадратный сантиметр шкурки), что даёт высокую износостойкость изделия. Плюсом шубка будет хорошо держать тепло и не даст промерзнуть её обладательнице в зимнюю стужу. Конечно же, качественный мех очень красиво переливается на солнце.




Высококлассные специалисты фабрики в совершенстве владеют разными техниками кроя, что даёт возможность предлагать покупателям шубы прямого, поперечного, комбинированного или кроя в роспуск шубы.

Будет представлено много новинок сезона, также модели уже ставшие классикой, которые не выйдут из моды никогда.

Полный размерный ряд (от 40 – 60), позволит подобрать изделие по размеру абсолютно любой представительнице прекрасного пола. А цветовая гамма порадует самых смелых покупательниц.

Роскошная норка, недорогая нутрия, экстравагантная лисица – здесь каждая найдёт шубку по душе и по карману.




Пошив на заказ

Любую шубку можно заказать индивидуально, связавшись со специалистами на фабрике, либо оставив заявку прямо на выставке. В течение двух недель заказ отшивается, затем высылается почтой покупателю. Перед отправкой обязательно согласовываются детали, делается подробный фото и видео отчёт готового изделия.






Кировская меховая фабрика
 
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