Грандиозная меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ





Что отличает Кировскую Меховую Фабрику



Прежде всего, это качественное российское сырьё, используемое для пошива шуб. Шкурки приобретаются на зверохозяйстве «Вятка», располагающегося в кировской области пгт. Зониха. Местный климат и многолетний опыт специалистов, позволяет выращивать норку с исключительным по потребительским свойствам мехом.



Стоить отметить высокую плотность меха (большое количество ворсинок на один квадратный сантиметр шкурки), что даёт высокую износостойкость изделия. Плюсом шубка будет хорошо держать тепло и не даст промерзнуть её обладательнице в зимнюю стужу. Конечно же, качественный мех очень красиво переливается на солнце.







































