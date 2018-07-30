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«Абсолют» подарил сертификаты на отдых

«Абсолют» подарил сертификаты на отдых
Бизнес, 
Торговая группа «Абсолют» не перестаёт радовать своих покупателей. На днях стали известны имена победителей по акции «Ты выбираешь – Где отдыхаешь!»

Во всех магазинах Абсолют CASH&CARRY с 16 апреля по 30 июня 2018 года при единовременной покупке товаров на 1000 рублей, включая товар от компании «Кампина», у каждого покупателя была возможность выиграть сертификат номиналом 50 000 рублей на отдых!

Главной особенностью акции стала возможность выбора победителя в каком направлении он хочет ехать отдыхать: санаторно-курортный отдых в Белокурихе (Алтайский край) либо отдых за границей (в любом направлении). 





Магазины сети представлены в трех регионах – Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. В каждом из них определилась своя «десятка» победителей, методом случайной выборки.

24 июля стали известны имена счастливчиков. 

Республика Бурятия

1. Первушина Татьяна Васильевна, Улан-Удэ, ул.Загородная
2. Дондубон Сырма Дашиевна, ДНТ Байгал, ул.Доленинская
3. Тибадулин Раис Хабирович, г.Улан-Удэ
4. Арданова Ирина Будаевна, Улан-Удэ, ул.Кабанская
5. Клочихина Евгения Викторовна, Улан-Удэ, ул.Тулаева
6. Сансуева Цырен-Дулма Базаровна, Улан-Удэ, ул.Закаменская
7. Боралдуева Екатерина Викторовна, Улан-Удэ, ул.Мокрова
8. Дымбрылова Эржэна Александровна, Улан-Удэ, пос.Поселье,
9. Павлов Андрей Геннадьевич, Улан-Удэ, ул.Аэрофлотская
10. Астраханцева Татьяна Александровна, Кабанский р-он, Посольское, ул.Набережная

Иркутская область

1. Лошакова Наталия Сергеевна, г.Зима, ул.Меринова
2. Тюменцева Ольга Алесандровна, г.Иркутск
3. Гребенюк Алена Владимировна, г.Усолье-Сибирское
4. Гончарова Эльвира Ю, г.Шелехов
5. Потыпицына Ольга Викторовна, г.Иркутск
6. Бардаханова Людмила Борисовна, д.Зады, ул.Молодежная
7. Несмиянова Анна Евгеньевна, Иркутск, мкр.Первомайский
8. Моисеенко Алексей, г.Иркутск
9. Варанова Анастасия Александровна, г.Иркутск
10. Черкалова Алена Петровна, Братск, ул.Рябикова

Забайкальский край

1. Кашина Ирина Васильевна, г.Чита, 5мкр
2. Малышев И.В., г.Чита,
3. Красикова Татьяна Владимировна, г.Чита
4. Драгунова Оксана Владимировна, г.Чита,
5. Максимова Ирина Олеговна, п.Карымское,
6. Баранова Маргарита Ивановна, г.Чита, КСК
7. Абрамова Виктория Викторовна, г.Чита
8. Герасименко П.Д., г.Чита,
9. Сединев Павел Владимирович, г.Чита,
10. Казакова Надежда Степановна, г.Чита.

Торговая Группа «Абсолют» и Компания «Кампина» поздравляет всех победителей акции «Ты выбираешь Где отдыхаешь!».

С 1 июля по 12 августа 2018 года, во всех магазинах Абсолют проходит акция «В Абсолюте покупай-ремонт в подарок получай», где разыгрываются 15 сертификатов по 100 000 рублей на ремонт!

Полная версия розыгрыша на официальном сайте ТГ «Абсолют», в разделе Новости. 


 


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