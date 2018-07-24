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Наговицын: «Прекратили безобразие с аттракционами»

Наговицын: «Прекратили безобразие с аттракционами»
Бизнес, 
Со следующего сезона следить за аттракционами будут не только их собственники

Экс-глава Бурятии, а ныне сенатор от республики Вячеслав Наговицын заявил, что за техническим состоянием аттракционов будут следить не только владельцы каруселей, но и представители власти. Новостью он поделился через свои страницы в соцсетях.

«Сегодня прекратили безобразие, творящееся зачастую с техническим состоянием аттракционов. К сожалению, до сего дня полномочия по осуществлению надзора за техническим состоянием аттракционов не были закреплены ни за одним из органов государственной власти. Теперь этими полномочиями будут наделены субъекты Федерации», - написал Вячеслав Наговицын.

От отметил, что закон вступит в силу через 180 дней после опубликования, то есть, с января 2019 года. Также бурятский сенатор выразил надежду, что собственники самостоятельно приведут к исправному техническому состоянию аттракционы, «и не придётся всё останавливать после вступления закона в силу», добавил Наговицын.

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Совет Федерации аттракционы
 
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