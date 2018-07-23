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Детский омбудсмен Бурятии проверяет спортплощадки и ветхие здания

Детский омбудсмен Бурятии проверяет спортплощадки и ветхие здания
Власть, 
За 2 дня проверили около 30 объектов

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Татьяна Вежевич провела проверку безопасности детских объектов в северных районах – Муйском и Северо-Байкальском.

- За два дня проверили около 30 объектов - детские и спортивные площадки, ветхие и заброшенные здания, детские аттракционы, пляж, детский развлекательный центр, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Обсудили состояние объектов, способы устранения выявленных недостатков и планы. Удовлетворение от совместной работы, желание охватить больше территорий, чтобы сделать отдых детей беззаботным и безопасным, - сообщила на своей странице в Facebook Татьяна Вежевич.

Состоялась также проверка соблюдения комендантского часа. В Муйском районе проверка прошла без происшествий, уточнили детский омбудсмен.

уполномоченный по правам ребенка
 
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