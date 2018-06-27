Иркутянин упал с колеса обозрения во время попытки сделать селфи

Появилось видео, на котором запечатлено, как человек упал с колеса обозрения в Иркутске. По словам очевидцев, он собирался сделать селфи на высокой точке, однако не удержался и рухнул вниз



Колесо обозрения, впрочем, пока не работает.



Его начали возводить только в 2017 году, а открытие аттракциона откладывалось уже 4 раза по различным причинам, сообщает РЕН-ТВ.

