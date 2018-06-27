Появилось видео, на котором запечатлено, как человек упал с колеса обозрения в Иркутске. По словам очевидцев, он собирался сделать селфи на высокой точке, однако не удержался и рухнул вниз
Колесо обозрения, впрочем, пока не работает.
Его начали возводить только в 2017 году, а открытие аттракциона откладывалось уже 4 раза по различным причинам, сообщает РЕН-ТВ.
Иркутянин упал с колеса обозрения во время попытки сделать селфи
Происшествия, Фото:
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