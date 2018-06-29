Новостройке возле детсада в Улан-Удэ добавили 5 этажей «для симметрии»













Экология на бумажках



Управление Росприроднадзора по Бурятии 6 марта утвердило экологическую экспертизу документации проекта строительства дома по проспекту 50-летия Октября «Бургражданстроем».



«Всесторонний, полный, объективный и комплексный анализ материалов» показал, что воздействие на атмосферный воздух допустимое.



При этом для снижения негативного воздействия компания, согласно документации, обещала принять меры. В частности, снабдить укрытиями транспортные средства, которые перевозят грунт, песок. А также проверить автомобили на соответствие экологическим требованиям (инструментальный контроль дымности отработанных газов).



С целью снижения шумового воздействия на жилые дома и детский сад проектом предусмотрены, например, применение защитных кожухов и капоты с многослойными звукоизоляционными покрытиями, проверка технического состояния автомобилей (допустимый уровень шума не должен превышать более чем на 5дБА контрольное значение уровня шума, измеренное при сертификационных испытаниях).



Вот только, по словам родителей воспитанников детского сада, исполняется это всё только на бумаге.



- Целый месяц они копали котлован. Большие «КамАЗы» увозили песок. Никакими чехлами, укрытиями кузова не закрывались – песок с них летел во все стороны. А ещё и дорога там не асфальтированная – так пыль столбом стояла. По словам нянечек, за день на окнах образовывался огромный слой пыли, а окна открывали – и всё в помещения. А как иначе – проветривания в саду обязательные, - рассказала «Байкал-Daily» одна из мам. – Более того, многотонные машины для удобства ездят через тротуар напротив дома 32, и там колёсами всё разрыли и бордюры сломали. После всего увиденного не верится, что машины какую-нибудь проверку шумности или дымности прошли.



Поэтому родители с просьбой провести проверку написали в прокуратуру заявление, которое пока находится на рассмотрении.



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Управление Росприроднадзора по Бурятии 6 марта утвердило экологическую экспертизу документации проекта строительства дома по проспекту 50-летия Октября «Бургражданстроем».«Всесторонний, полный, объективный и комплексный анализ материалов» показал, что воздействие на атмосферный воздух допустимое.При этом для снижения негативного воздействия компания, согласно документации, обещала принять меры. В частности, снабдить укрытиями транспортные средства, которые перевозят грунт, песок. А также проверить автомобили на соответствие экологическим требованиям (инструментальный контроль дымности отработанных газов).С целью снижения шумового воздействия на жилые дома и детский сад проектом предусмотрены, например, применение защитных кожухов и капоты с многослойными звукоизоляционными покрытиями, проверка технического состояния автомобилей (допустимый уровень шума не должен превышать более чем на 5дБА контрольное значение уровня шума, измеренное при сертификационных испытаниях).Вот только, по словам родителей воспитанников детского сада, исполняется это всё только на бумаге.- Целый месяц они копали котлован. Большие «КамАЗы» увозили песок. Никакими чехлами, укрытиями кузова не закрывались – песок с них летел во все стороны. А ещё и дорога там не асфальтированная – так пыль столбом стояла. По словам нянечек, за день на окнах образовывался огромный слой пыли, а окна открывали – и всё в помещения. А как иначе – проветривания в саду обязательные, - рассказала «Байкал-Daily» одна из мам. – Более того, многотонные машины для удобства ездят через тротуар напротив дома 32, и там колёсами всё разрыли и бордюры сломали. После всего увиденного не верится, что машины какую-нибудь проверку шумности или дымности прошли.Поэтому родители с просьбой провести проверку написали в прокуратуру заявление, которое пока находится на рассмотрении.

Как сообщал «Байкал-Daily», ООО «Бургражданстрой» 18 мая получил разрешение на строительство многоэтажного дома на пересечении улицы Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ.Объект пышно назвали жилым комплексом «Первый», поскольку здание по адресу станет первым на центральном проспекте города. Дом обещают сдать в 2020 году.Стройка была начата 1 июня, на данный момент уже вырыт котлован. Субподрядчиком строительства многоэтажки стало ООО «Шёлковый путь», образованное, по данным «Байкал-Daily», в 2015 году.Примечательно, что по документам гендиректор строительной фирмы – Владимир Муравский, параллельно возглавляющий и сам «Бургражданстрой». Кроме того, у компаний совпадает и учредитель – Юлия Елисеева. Как и основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.Не совпадает только то, что у «Бургражданстроя» выручка насчитывается в миллионах – 7,5 за 2016 год, а у «Шёлкового пути» - в тысячах (11 за тот же год).В очень тесном соседстве с многоэтажной застройкой оказался детский сад № 232 ОАО «РЖД». Расстояние от здания дошкольного учреждения до строительного забора не превышает и 15 метров.Родители воспитанников и руководство детского сада кране негативно отнеслись к этому. Ещё на этапе публичных слушаний более 200 человек написали возражение в комитет по архитектуре Улан-Удэ. Как негативные факторы в обращении описали риск при работе строительного крана, шумовой фон, пыль от строительства, которые приведут к нарушению режима проветривания, снижению эффективности прогулок детей на «свежем воздухе». И длиться это будет всё два года стройки. Но в органе, как и позже в минстрое республики дали ответ, что строительство ведётся в рамках закона.Более того, компании с разрешения городских властей удалось даже расширить «зону влияния». Застраиваемый участок находится в зоне Ж-3, среднеэтажного строительства. Согласно правилам землепользования и застройки Улан-Удэ, дом должен быть ограничен по высоте 8 этажами или 27 метрами. Минимальный отступ от границ участка - 6 метров. Доля застройки таких участков ограничена 50%, то есть дом может занять лишь половину участка.На первых публичных слушаниях «Бургражданстрою» позволили отклониться от предельных параметров разрешённого строительства: с одной стороны отступ сократили до 0 метров, с другой - до 2 и 4 метров. А застроить разрешили 60% участка.После строительная компания инициировала публичные слушания для увеличения предельного количества этажей с 8 до 15 и предельной высоты здания с 27 до 48 м. Но после того, как детский сад и родители начали писать обращения во все инстанции, инициатива была отозвана.И всё же «Бургражданстрой» не остановился на недостигнутом и повторно запросил провести публичные слушания по увеличению этажности. Прошли они 4 апреля. Но теперь компания умерила аппетит и просила подрастить лишь угловой блок здания - с 8 до 13 этажей (высота - с 27 до 36 м). И застройщику вновь разрешили, несмотря на протесты и собранные подписи жильцов соседнего дома по проспекту 50-летия Октября и родителей воспитанников детского сада.- Это видовое место, ворота в Железнодорожный район. Считаю, что для архитектурного вида нужна симметрия. Необходимо поддержать увеличение этажности, - заявил заммэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев.- Мы делаем угловое превышение, тем самым создавая ворота в ансамбле с существующим домом. На самом деле этажность высоко звучит, два этажа уходят под землю, их должны тоже учитывать, - добавили архитекторы.Как сообщал «Байкал-Daily», «Бургражданстрой» получил землю в аренду на 3 года за 3,2 миллиона рублей ежегодно. При этом только кадастровая стоимость земли составляет свыше 83,8 миллиона рублей, рыночная цена не известна.Согласно рекламному проспекту компании, квадратный метр в ЖК «Первый» пока стоит 48 тысяч рублей. Согласно опубликованной планировке жилых этажей, застройщик сможет продать более 633 квадратных метров на каждом. Выходит, при 9 этажах стоимость квартир дома составила бы 243 миллиона. Не считая цокольного, коммерческого этажа.Теперь, чуть меньше половины дома подрастёт на 5 этажей – это плюсом около 69 миллиона с продаж квартир. Учитывая, что по данным Росстата, стоимость строительства 1 квадратного метра в Бурятии в прошлом году составляла чуть меньше 34 тысяч рублей, можно предполагать, что выручка компании будет в пределах 90 миллионов рублей. При этом город получит лишь 10 миллионов– за аренду.Решением добавить новостройке этажей недовольны родителей детсадовцев.- Какая может быть симметрия между 11-этажным и 13-этажным зданием? Абсолютно разного архитектурного решения и внешнего вида. Лучше бы для симметрии детский сад на той стороне дороги построили, - возмущается одна из мам воспитанников.