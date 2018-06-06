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На стройку рядом с детсадом в Улан-Удэ пожалуются Путину

На стройку рядом с детсадом в Улан-Удэ пожалуются Путину
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Строительство девятиэтажки на проспекте 50-летия Октября на два года обеспечит детский сад пылью, шумом и рисками, связанными с работой строительного крана

ООО «Бургражданстрой» 18 мая получил разрешение на строительство многоэтажного дома на пересечении улицы Революции 1905 года и проспекта 50-летия Октября в Улан-Удэ.

Очередная втиснутая новостройка

Объект пышно назвали жилым комплексом «Первый». Поскольку девятиэтажный дом по адресу станет первым на центральном проспекте города.

Несмотря на то, что разрешение на строительство получено пару недель назад, на сайте компании рекламный проспект ЖК появился ещё в январе, и только позже был удалён из списка реализующихся проектов.

Будущих дольщиков заманивают шаговой доступностью всех благ в центре столицы Бурятии, «уникальным» архитектурным решением, двумя лифтами, закрытой детской площадкой, красивым видом с балкона (видимо, на железную дорогу, трамвайные пути и вечную пробку) и низкой ценой на стадии строительства.

Участок, на котором будет вестись строительство, огородили, начали работу экскаваторы. «Бургражданстрой» обещает сдать дом в 2020 году.

Нежданное соседство

Нисколько не смущает строителей близкое соседство детского сада № 232 ОАО «РЖД» - расстояние от здания дошкольного учреждения до строительного забора не превышает 15 метров.

Как сообщал «Байкал-Daily», к перспективе соседства со стройкой крайне негативно отнеслись родители воспитанников и руководство детского сада. Ещё на этапе публичных слушаний более 200 человек написали возражение в комитет по архитектуре Улан-Удэ. Как негативные факторы в обращении описали риск при работе строительного крана, шумовой фон, пыль от строительства, которые приведут к нарушению режима проветривания, снижению эффективности прогулок детей на «свежем воздухе». И длиться это будет все два года стройки.
А жильцов соседнего третьего дома по проспекту волновало то, что из-за новостройки в некоторые квартиры, как и на детскую площадку солнце не будет заглядывать большую часть дня.

Но компании с разрешения городских властей удалось даже расширить «зону влияния». Застраиваемый участок находится в зоне Ж-3, среднеэтажного строительства. Согласно правилам землепользования и застройки Улан-Удэ, дом должен быть ограничен по высоте 8 этажами или 27 метрами. Минимальный отступ от границ участка - 6 метров. Доля застройки таких участков ограничена 50%, то есть дом может занять лишь половину участка.

Согласно предоставленному комитетом по архитектуре протоколу, на первых публичных слушаниях «Бургражданстрою» позволили отклониться от предельных параметров разрешённого строительства: с одной стороны отступ сократили до 0 метров, с другой - до 2 и 4 метров. А застроить разрешили 60% участка. 



При этом застройщик гарантировал ограничить 40-метровую стрелу крана так, что она не будет проходить над детским садом и жилыми домами. Но это не успокоило руководство садика.

- Я, может быть, скептик, но вижу, как у нас в городе краны падают. Это не один случай. Я очень боюсь за детей нашего детского сада, за сотрудников, за свою жизнь, потому что надежды нет, - комментировала «Байкал-Daily» заведующий детским садом Надежда Жарникова.

После строительная компания инициировала публичные слушания для увеличения предельного количества этажей с 8 до 15 и предельной высоты здания с 27 до 48 м. Но это им не удалось после того, как детский сад и родители начали писать обращения во все инстанции.

В рамках закона

Более того, рядом с детсадовским забором строительная компания запланировала двухуровневую парковку (подземную и надземную) на 200-300 мест. Согласно ответу прокуратуры Железнодорожного района на запрос мамы одной из воспитанниц детского сада, паркинг будет находиться на разрешенном расстоянии до границ земельного участка согласно нормативам.

Проверка надзорного органа показала, чтоб разрешение на отклонения от предельных параметров разрешённого строительства принято в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса России. При этом заявительнице указали, что она вправе оспорить в судебном порядке распоряжение администрации Улан-Удэ.

- Меры по преодолению негативных последствий, связанных с увеличением шумового фона и строительной пыли в ходе строительно-монтажных работ, должны быть разработаны ООО «Бургражданстрой» в проектной документации, которая пройдёт государственную экологическую экспертизу. Разрешение на строительство может быть получено только при положительном заключении экспертизы, - ответили в прокуратуре. 



Для осуществления дальнейшего надзора материалы проверки направлены Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора.

А поскольку застройщик уже получил разрешение на строительство, значит, проект прошёл экологическую экспертизу.

Цена риска

Как сообщал «Байкал-Daily», участок под строительство «Бургражданстрою» достался по результатам торгов в июле прошлого года. Компания была единственным участником торгов на аренду 2,2 тысячи квадратных метров участок в элитном районе Улан-Удэ.

Неизвестно, как на это мог повлиять данный факт, но отметим, что извещение о проведении торгов в Муниципальном вестнике Улан-Удэ было опубликовано с ошибкой. Всего одна не та цифра в кадастровом номере - и участок на Элеваторе переместился в менее презентабельный посёлок Аршан. Правда, через 2 недели ошибку исправили на страницах того же издания, но уже без указания адреса и других подробностей.

По договору аренды размер ежегодного платежа компании за землю составляет более 3,2 миллиона рублей в год. При этом только кадастровая стоимость земли составляет свыше 83,8 миллиона рублей, рыночная цена не известна. А нехитрая математика показывает, что «Бургражданстрой» заплатит за эти годы чуть менее 10 миллионов. После окончания строительства участок перейдёт в общую долевую собственность жильцов.

Согласно рекламному проспекту компании, квадратный метр в ЖК «Первый» пока стоит 48 тысяч рублей. Согласно опубликованной планировке жилых этажей, застройщик сможет продать более 633 квадратных метров на каждом. Выходит, 5 тысяч квадратов уйдут за 243 миллиона. Не считая цокольного, коммерческого этажа. 



По данным Росстата, средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра жилых зданий квартирного типа в городах Бурятии в прошлом году составляла чуть меньше 34 тысяч рублей.

При том, что 100-х и 140-х кварталах Улан-Удэ цена квадрата в новом доме только начинается от 34-36 тысячи рублей. Стоимость же единицы площади новостроек в центре варьируются от 48 тысяч на этапе строительства до 55 тысяч в законченном жилье. Это делает точечную застройку особо привлекательной для стройфирм. Видимо, настолько, что благополучие детей не идёт в счёт.

Во все колокола

Как сообщал «Байкал-Daily», заведующая детсада выяснила, что строительство противоречит утверждённым в Улан-Удэ правилам движения транспортных средств и пешеходов.

- По решению горсовета улица Революции 1905 года считается магистральной. К магистральным улицам предъявляются определённые требования. У них должны быть тротуары не менее 3 метров в ширину. От края основной проезжей части до линии жилой застройки должно быть не менее 50 метров. А при установлении шумовых защитных устройств – не менее 25 метров, - объяснила Надежда Даниловна, добавив, что когда-то здесь планировалось расширение улицы из-за вечных пробок на Элеваторе.

По её словам, не соблюдаются и пожарные правила, по которым проезд для пожарных машин в зданиях такой этажности должен быть не менее 10 метров.

- Я не думаю, что этот шедевр архитектуры украсит наш город до такой степени, что плевать на все нормативы и правила, - уверена Надежда Жарникова.

Поняв, что обращения к городским властям результатов не дают, она написала обращение к главе Бурятии Алексею Цыденову, под которым вновь подписались сотни родителей. Такое же обращение направлено и в прокуратуру республики.

А родители детсадовцев решили рассказать о проблеме на Прямой линии с Владимиром Путиным, которая пройдёт завтра.
 
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