Бывшего председателя совета директоров БайкалБанка осудили условно

Александр Венидиктов обязан вернуть в пользу БайкалБанка 100 миллионов рублей
Как сообщал «Байкал-Daily», Александр Венидиктов, бывший председатель совета директоров БайкалБанка, был задержан в конце прошлого года в Крыму. Задержание владельца «Бурятмяспрома» произошло в рамках уголовного дела о хищениях в БайкалБанке.
Сейчас стало известно о приговоре суда над Венидиктовым, Костиным и Рябцевым, действовавшим в составе преступной группы.
- Все трое были приговорены к лишению свободы условно. Венидиктов приговорён к 3 годам лишения свободы и штрафу 200 000 рублей, Костин - к 3 годам и штрафу 100 000 рублей, а Рябцев – к 3 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 300 000 рублей. Приговоры вступили в законную силу, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Железнодорожного суда.
Также в суде отметили, что действовали подсудимые в составе преступной группы. Последняя путём предоставления средств, совершения растраты и присвоения имущества БайкалБанка, вверенного виновным, осуществили договоры купли-продажи недвижимости на общую сумму 750 миллионов рублей, а также подделали ценные бумаги на сумму около 19 миллионов рублей.
План преступной группы состоял из 2 этапов, первый - заключался в получении контроля над активами банка, а второй этап - в проведении денежных операций с подставными организациями ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс», а также подконтрольными лицами.
Соглашение в итоге признано недействительным, Венидиктов обязан вернуть в пользу ПАО «БайкалБанк» 100 миллионов рублей. Решение было обжаловано в Верховный суд Бурятии, однако оставлено без изменений, вступило в законную силу.
- Ущерб, причинённый фигурантами уголовных дел, до сих пор не возмещён, поскольку гражданские иски в интересах БайкалБанка о возмещении вреда, поданные в рамках уголовных дел, оставлены без рассмотрения и могут быть повторно поданы в суд, но только в рамках гражданского судопроизводства, - добавили в суде.
Некоторые подробности громкого дела раскрыло РБК. Издание сообщает: ОПГ изначально ставила своей целью получение контроля над БайкалБанком и хищение его имущества под видом «финансового оздоровления».
«Венедиктов познакомился в Москве с группой лиц, имеющих опыт работы в банковской сфере. В приговоре суда они фигурируют как «первое иное лицо», «второе иное лицо» и т. д. Установлено, как распределялись обязанности между членами группировки. Всего в приговоре фигурируют семь «иных лиц». Их фамилии не называются. Однако известно, кто был задержан по уголовному делу. Это — Александр Герасименко, экс-заместитель председателя правления «Арксбанка», Виталий Авдеев, возглавивший «БайкалБанк», Константин Слободчиков, и бизнесмен Денис Григорьев, предоставивший руководству банка более 100 фирм-однодневок, на счета которых было выведено свыше 3 млрд. руб.», - сообщает РБК.
По итогам проверки обанкротившегося «БайкалБанка», проведенной временной администрацией по указанию Банка России, были выявлены признаки вывода активов на общую сумму более 4,2 млрд. рублей. Выводились в том числе средства, направляемые местными жителями на оплату ипотеки, детских садов, школ, коммунальных услуг и т. п.
На следствии и в суде Венедиктов признал, что осознавал незаконность действий членов ОПГ, но продолжал с ними сотрудничать, уточняет РБК.
Банк России отозвал лицензию у БайкалБанка 18 августа 2016 года. После этого, по данным ЦБ, вывод активов продолжался. В ноябре 2016 года Следственное управление СКР по Бурятии возбудило уголовное дело по признакам преднамеренного банкротства БайкалБанка.
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