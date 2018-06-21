Бывшего председателя совета директоров БайкалБанка осудили условно

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Таксисты Читы устроят забастовку против «Максима» и «Яндекс.Такси» Бизнес, Более двух сотен читинских таксистов 5-7 июля объявят двухдневную забастовку против «Максима», «Яндекс.Такси» и других служб заказа