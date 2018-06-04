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В России может исчезнуть алкоголь из придомовых магазинов

В России может исчезнуть алкоголь из придомовых магазинов
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Жильцы домов смогут сами решить – разрешать продажу алкоголя в придомовых кафе и магазинах, или нет

Жители многоквартирных домов, в которых расположен общепит, где продают в розницу алкоголь, вскоре смогут сами запрещать или разрешать продажу спиртного.

- Несмотря на сопротивление алкогольного лобби, на заседании Комитета поддержали жителей многоквартирных домов (МКД), на территории которых расположены объекты розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Теперь собственники МКД на общем собрании сами будут решать, дать право торговать алкоголем на их территории, или нет. А если да - то на каких условиях. Члены комитета посчитали это справедливым по отношению к жителям, которым власти на местах должны создавать комфорт проживания, - сообщил сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын.

Инициатива ещё не закреплена законодательно. 

Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы часто жалуются на ночных гуляк, шумящих под окнами. Чаще всего – это клиенты расположенных на первых этажах или в подвальных помещениях домов кафе, вышедшие либо покурить, либо подышать свежим воздухом, либо для долгого прощания, а то и для того, чтобы выяснить отношения. 
 
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