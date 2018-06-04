Жильцы домов смогут сами решить – разрешать продажу алкоголя в придомовых кафе и магазинах, или нет
Жители многоквартирных домов, в которых расположен общепит, где продают в розницу алкоголь, вскоре смогут сами запрещать или разрешать продажу спиртного.
- Несмотря на сопротивление алкогольного лобби, на заседании Комитета поддержали жителей многоквартирных домов (МКД), на территории которых расположены объекты розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Теперь собственники МКД на общем собрании сами будут решать, дать право торговать алкоголем на их территории, или нет. А если да - то на каких условиях. Члены комитета посчитали это справедливым по отношению к жителям, которым власти на местах должны создавать комфорт проживания, - сообщил сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын.
Инициатива ещё не закреплена законодательно.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы часто жалуются на ночных гуляк, шумящих под окнами. Чаще всего – это клиенты расположенных на первых этажах или в подвальных помещениях домов кафе, вышедшие либо покурить, либо подышать свежим воздухом, либо для долгого прощания, а то и для того, чтобы выяснить отношения.
В России может исчезнуть алкоголь из придомовых магазинов
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 04.06.2018
Жильцы домов смогут сами решить – разрешать продажу алкоголя в придомовых кафе и магазинах, или нет
Бизнес, 01.06.2018
В заведении нашли больше 2 кг мяса неизвестного происхождения
В заведении нашли 27 кг мяса
Лот приобрёл единственный покупатель торгов – «Восточно-Сибирская горная компания»
В дело вмешалась прокуратура
Горожане простились со знаменитым кинотеатром
На месте одного из самых памятных для улан-удэнцев зданий, остались лишь руины (Фото, видео)
Мероприятие проведут в октябре в Гуанчжоу
Представления Ространснадзора лоукостер не выполняет, орган сообщил в Генпрокуратуру о нарушении авиаперевозчиком прав пассажиров
Бизнес, 29.05.2018
Генеральный директор «РТКОММ-Сибирь»: Территория SenSat начинается там, где заканчивается классическая связь
Бизнес, 28.05.2018
Бизнесменам вручили грамоты
Бизнес, 28.05.2018
Открытие пройдёт ориентировочно в сентябре
Бизнес, 25.05.2018
У собственника учреждения беспокойство вызывает финансовое состояние подведомственных курортов «Горячинск» и «Аршан»
Бизнес, 25.05.2018
Стройку возле детского сада в Улан-Удэ приостановили. Видео
Бизнес, 24.05.2018
В заведении хранилось около 1,5 кг мяса