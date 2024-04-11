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В центре Улан-Удэ автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину

В центре Улан-Удэ автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину
Происшествия,  Фото:УГИБДД
Также пострадал ребёнок-пассажир

На улице Смолина в Улан-Удэ вылетевший на тротуар в результате ДТП автомобиль сбил женщину. Автоавария произошла сегодня днём возле главного корпуса БГУ.

- По предварительным данным, на улице Смолина произошло столкновение автомашин «Тойота Раум» и «Тойота Премио». От удара автомобиль «Тойота Премио» вылетел на тротуар и совершил наезд на 48-летнюю женщину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Также травмы получил девятилетний ребёнок, находившийся в «Тойоте Премио». Мальчик сидел на заднем пассажирском сидении.

 
На место прибыла скорой. Женщину и ребёнка сейчас осматривают медики. 

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 8 апреля у People’s Park, где автомобиль, в который врезалась другая машина, пробил ограждение и вылетел на пешеходную зону
ДТП

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