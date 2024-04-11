В центре Улан-Удэ автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину







На место прибыла скорой. Женщину и ребёнка сейчас осматривают медики.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.



Как сообщал «Байкал-Dailу», 8 апреля у People’s Park, где автомобиль, в который врезалась другая машина, На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.Как сообщал «Байкал-Dailу», 8 апреля у People’s Park, где автомобиль, в который врезалась другая машина, пробил ограждение и вылетел на пешеходную зону На место прибыла скорой. Женщину и ребёнка сейчас осматривают медики.

На улице Смолина в Улан-Удэ вылетевший на тротуар в результате ДТП автомобиль сбил женщину. Автоавария произошла сегодня днём возле главного корпуса БГУ.- По предварительным данным, на улице Смолина произошло столкновение автомашин «Тойота Раум» и «Тойота Премио». От удара автомобиль «Тойота Премио» вылетел на тротуар и совершил наезд на 48-летнюю женщину, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Также травмы получил девятилетний ребёнок, находившийся в «Тойоте Премио». Мальчик сидел на заднем пассажирском сидении.