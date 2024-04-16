Наезд произошёл прямо на «зебре»
В Улан-Удэ видеорегистратор автомобилиста, ставшего свидетелем наезда на пешехода, снял момент аварии.
Наезд произошёл накануне, 15 апреля, около 17 часов на улице Моховая.
- 26-летний водитель автомобиля «Субару Легаси» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 57-летнего мужчину. В результате ДТП пешехода с травмами различной степени тяжести госпитализировали в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на пешеходов был зарегистрирован 11 апреля на улице Полевая: водитель автомобиля «Тойота Авенсис» отвлёкся на телефон и сбил двух 16-летних подростков.
Тем же днём на улице Смолина столкнулись «Тойота Раум» и «Тойота Корона Премио», в результате чего второй автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину-пешехода.
10 апреля на улице Ермаковского 8-летнюю девочку сбили на «зебре».
Наезд на пешехода в Улан-Удэ снял видеорегистратор
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