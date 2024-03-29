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В Улан-Удэ из задымлённого подъезда спасли 14 человек

В Улан-Удэ из задымлённого подъезда спасли 14 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в шестиэтажном доме

Сегодня днём пожарным поступило сообщение о задымлении в многоквартирном шестиэтажном доме на улице Толстова в Улан-Удэ. Прибывшие пожарные спасли 14 человек.

- На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание в подвале здания. Самостоятельно из здания эвакуировалось семь человек. Звенья газодымозащитной службы пожарно-спасательных частей спасли 14 человек, в том числе 4 детей, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

 
19 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение на общей площади 20 кв.м. Пострадавших нет.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне поздним вечером произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома на проспекте Строителей в Улан-Удэ. Пожарные спасли восемь человек.

пожар

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