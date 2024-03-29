В Улан-Удэ из задымлённого подъезда спасли 14 человек







19 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение на общей площади 20 кв.м. Пострадавших нет.



Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.



Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне поздним вечером произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома

19 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение на общей площади 20 кв.м. Пострадавших нет.Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне поздним вечером произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома на проспекте Строителей в Улан-Удэ . Пожарные спасли восемь человек.





Сегодня днём пожарным поступило сообщение о задымлении в многоквартирном шестиэтажном доме на улице Толстова в Улан-Удэ. Прибывшие пожарные спасли 14 человек.- На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание в подвале здания. Самостоятельно из здания эвакуировалось семь человек. Звенья газодымозащитной службы пожарно-спасательных частей спасли 14 человек, в том числе 4 детей, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.