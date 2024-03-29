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В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке спасли восемь человек

В Улан-Удэ на пожаре в пятиэтажке спасли восемь человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар случился ближе к полуночи

Поздним вечером 28 марта в Улан-Удэ жильцы пятиэтажного дома на проспекте Строителей сообщили о возгорании в соседней квартире.

К месту вызова были направлены подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. До того, как они прибыли, 20 человек успели выйти на улицу. Однако вскоре подъезд полностью заволокло дымом. Пожарные отправились на поиск тех, кто не смог эвакуироваться.

- По лестничному маршу сотрудники газодымозащитной службы вывели на свежий воздух восемь человек, из них с помощью спасательных устройств спасли троих детей и одного взрослого. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.


Возгорание в квартире на первом этаже потушили.

Причину пожара и площадь устанавливает дознаватель МЧС. 
пожар

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