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В Улан-Удэ мальчик выскочил на дорогу и попал под грузовик

В Улан-Удэ мальчик выскочил на дорогу и попал под грузовик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ребёнок внезапно выбежал на красный сигнал светофора

В Улан-Удэ девятилетний мальчик выбежал на дорогу на красный сигнал светофора и попал под колёса грузовика. ДТП произошло сегодня днём, 4 марта, на улице Бабушкина.

- По предварительным данным, на улице Бабушкина водитель грузового автомобиля Hongyan на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девятилетнего мальчика. Установлено, что мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ребёнок находился в сопровождении своей бабушки, однако в какой-то момент убежал от неё, - сообщили в МВД по Бурятии.



С травмами ребёнка доставили в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 февраля девятилетняя девочка попала под колёса автомобиля, выбежав на дорогу из гимназии №33. 
ДТП дети

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