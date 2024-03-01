Авария произошла в районе Энергетика
Утром 1 марта в Улан-Удэ столкнулись два автобуса. Автоавария произошла на перекрёстке улиц Тепловая – Мокрова.
Столкнулись муниципальный ПАЗ и микроавтобус Fiat Ducato. По информации комитета по транспорту, оказался занят правый ряд; автомобилистов призвали быть внимательными на этой дороге.
Свидетелем автоаварии стал аварийный комиссар из «Кузов Салон», который опубликовал видео с места происшествия. У автобуса поменьше от удара выбило боковое стекло.
- Я по своей полосе ехал, по правой. Он вылетел, я тормозить… и всё, - рассказал аваркому водитель микроавтобуса.
Были ли в автобусах пассажиры, пока точно неизвестно. По словам аварийного комиссара, обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 28 февраля в Улан-Удэ автобус Hyundai County сбил пешехода на улице Блинова прямо на «зебре».
10 февраля в Улан-Удэ пассажирский автобус ПАЗ врезался в автомобиль «Тойота Калдина» - в той аварии пострадали два человека.
1 февраля на улице Гагарина произошло ДТП с участием муниципального автобуса «Волгабас» - в него врезался автомобиль «Мазда Демио».
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса
Происшествия, Фото:
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