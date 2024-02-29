Наезд произошёл прямо на «зебре»
Вечером 28 февраля в Улан-Удэ автобус сбил пешехода. ДТП произошло на улице Блинова прямо на «зебре».
- 56-летний водитель автобуса Hyundai County на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 26-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 февраля в Улан-Удэ пассажирский автобус ПАЗ врезался в автомобиль «Тойота Калдина» - в той аварии пострадали два человека.
В Улан-Удэ автобус сбил пешехода
Происшествия, Фото:
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