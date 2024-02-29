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В Улан-Удэ автобус сбил пешехода

В Улан-Удэ автобус сбил пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл прямо на «зебре»

Вечером 28 февраля в Улан-Удэ автобус сбил пешехода. ДТП произошло на улице Блинова прямо на «зебре».

- 56-летний водитель автобуса Hyundai County на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 26-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 февраля в Улан-Удэ пассажирский автобус ПАЗ врезался в автомобиль «Тойота Калдина» - в той аварии пострадали два человека.

ДТП автобус

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