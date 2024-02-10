Автобус врезался в легковушку
Сегодня, 10 февраля, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки.
Автоавария произошла на перекрёстке улиц Комсомольская и Вакарина около 12 часов дня.
- По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Калдина», а затем совершил наезд на препятствие, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП в больницу доставили 49-летнюю женщину-водителя легкового автомобиля и её 33-летнюю пассажирку.
В автобусе ехали трое пассажиров, они не пострадали.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 1 февраля на улице Гагарина в муниципальный автобус «Волгабас» врезался автомобиль «Мазда Демио».
В Улан-Удэ два человека пострадали в ДТП с автобусом
Происшествия, Фото:
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