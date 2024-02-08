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В Улан-Удэ адвокат планировал подкупить полицейского ноутбуком

В Улан-Удэ адвокат планировал подкупить полицейского ноутбуком
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас он находится под домашним арестом.

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, обещавшего передать взятку в виде ноутбука следователю МВД.

7 февраля Советский районный суд избрал адвокату меру пресечения в виде домашнего ареста.

«По версии следствия, адвокат, осуществляя защиту обвиняемого в рамках расследования уголовного дела, получил 46 тысяч рублей для покупки ноутбука и последующей передачи его в качестве взятки должностному лицу следственного управления МВД по Бурятии», - сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что взятка планировалась за прекращение уголовного преследования.

Адвокату предъявили обвинение по статье «Предложение посредничества во взяточничестве» (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ).

Под домашним арестом он пробудет до 4 апреля.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года суд вынес приговор адвокату Адвокатской палаты Бурятии. 60-летняя женщина признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере: она вымогала деньги у своего клиента – якобы на взятки судьям и прокурорам. В реальности же деньги планировала оставить себе. 
адвокаты посредничество во взяточничестве

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