В Улан-Удэ адвокат, обещавшая подкупить судей, отправится за решётку

В Улан-Удэ суд вынес приговор адвокату Адвокатской палаты Бурятии. 60-летняя женщина признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

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