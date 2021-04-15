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В Улан-Удэ адвокат, обещавшая подкупить судей, отправится за решётку

В Улан-Удэ адвокат, обещавшая подкупить судей, отправится за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Адвокат вымогала у клиента кругленькую сумму «на взятки»

В Улан-Удэ суд вынес приговор адвокату Адвокатской палаты Бурятии. 60-летняя женщина признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
 
Эта история связана с осуждённым, который отбывал уголовное наказание в исправительной колонии строгого режима в Улан-Удэ. После нескольких лет в заключении он решил обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Для этого нанял ту самую женщину-адвоката.

Однако адвокат вместо квалифицированной помощи решила обмануть клиента и нажиться. С конца марта 2019 года, в течение нескольких месяцев, она посещала осуждённого в колонии и требовала от него денег. Всего она потребовала два миллиона рублей якобы для того, чтобы дать взятку прокурору и судьям. В действительности же женщина намеревалась оставить деньги себе.

Мужчина, не поверив словам адвоката, обратился с заявлением в правоохранительные органы. После под контролем оперативников передал женщине один миллион рублей. При получении денег адвокат была задержана.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Сидеть она будет в колонии общего режима.

Как сообщал «Байкал-Dailу», этой зимой в Улан-Удэ осудили адвоката, который вымогал у следователя полмиллиона рублей
адвокаты мошенничество
 
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